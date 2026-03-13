Hirtelen minden leállt a magyar határon: Ukrajnából érkezett a váratlan probléma

Szünetel a forgalom a záhonyi közúti határátkelőhelyen - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek délután a rendőrség honlapján.

Az ukrán oldalon fennálló áramszünet miatt állt le a határforgalom a záhonyi közúti határátkelőhelyen 12 óra 55 perckor. A leállás a ki- és belépő határforgalmat egyaránt érinti - olvasható a police.hu oldalon.

Mint írták, az ukrán fél tájékoztatása szerint a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

A külföldre utazóknak azt ajánlják, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfo oldalán.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila