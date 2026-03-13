  • Megjelenítés
Hirtelen minden leállt a magyar határon: Ukrajnából érkezett a váratlan probléma
Gazdaság

Hirtelen minden leállt a magyar határon: Ukrajnából érkezett a váratlan probléma

MTI
Szünetel a forgalom a záhonyi közúti határátkelőhelyen - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság péntek délután a rendőrség honlapján.

Az ukrán oldalon fennálló áramszünet miatt állt le a határforgalom a záhonyi közúti határátkelőhelyen 12 óra 55 perckor. A leállás a ki- és belépő határforgalmat egyaránt érinti - olvasható a police.hu oldalon.

Mint írták, az ukrán fél tájékoztatása szerint a szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán.

A külföldre utazóknak azt ajánlják, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfo oldalán.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángok az amerikai repülőgép-hordozón, robbanások európai bázisokon, de talán fellélegezhet az olajpiac - Híreink a közel-keleti harcokról pénteken
Megjött a fontos amerikai adat! - Valósággal rákapcsolt a forint
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility