Macron már Zelenszkij oldalán mondta ki: minél előbb helyre kell állítani a Barátság kőolajvezetéket

Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki párizsi találkozójukon az energiapolitikai feszültségekről és az orosz olajszankciók kérdéséről is beszéltek. Macron világossá tette:
a közel-keleti háború és az emiatt megugró olajárak ellenére sem szabad enyhíteni a Moszkvával szembeni szankciókat.
A G7-országok egyeztetéseire utalva hangsúlyozta, hogy a magasabb olajárak „semmilyen körülmények között” nem vezethetnek a szankciós politika felülvizsgálatához. A francia elnök szerint téved, aki azt gondolja, hogy a közel-keleti konfliktus „lélegzetvételhez juttathatja” Oroszországot az ukrajnai háborúban, amit nem szabad hagyni.
Zelenszkij szintén az energiapolitikai következményekre hívta fel a figyelmet. Az ukrán elnök bírálta az Egyesült Államok döntését, amely ideiglenesen lehetővé tette bizonyos orosz olajszállítmányok értékesítését a globális árrobbanás mérséklése érdekében.
Szerinte ez a lépés akár mintegy 10 milliárd dollár pluszbevételt is jelenthet Moszkvának, ami közvetve a háború finanszírozását segítheti, így „nem segíti a békét”.
A két vezető emellett a Barátság kőolajvezeték ügyéről is megszólalt a találkozó sajtótájékoztatóján, kitérve arra, hogy a párizsi egyeztetés előtt az Európai Bizottság javaslatot tett egy olyan misszióra, amely felmérné a jelenleg leállított vezeték állapotát, és Brüsszel arra vár, hogy Kijev jóváhagyja az ellenőrzést.
Emmanuel Macron francia elnök a párizsi sajtótájékoztatón sürgette a Barátság kőolajvezeték mielőbbi helyreállítását.
Az államfő – amint arról az AFP és a TASzSz is beszámolt – úgy fogalmazott, hogy
a folyamat során mindenekelőtt teljes átláthatóságra van szükség, és a javítási munkákat a lehető leggyorsabban el kell végezni.
A francia elnök hozzátette: tisztában van azzal is, hogy Ukrajna már vállalásokat tett a vezeték ügyében. Maga Zelenszkij azt mondta, hogy 1,5-2 hónapra lehet szükség a Barátság javítására és a tranziton az olajáramlás helyreállítására.
A vezeték helyreállítása az elmúlt hetekben komoly uniós politikai vitát váltott ki, különösen azért, mert a magyar kormány a tranzit leállítása miatt blokkolta egy Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását is.
A Barátság-vezeték körüli vita előzménye, hogy Ukrajna január 27-én leállította az orosz olaj tranzitját a rendszeren keresztül, ami Magyarország és Szlovákia ellátásának jelentős részét érintette. Volodimir Zelenszkij később jelezte: az ukrán Naftogaz becslése szerint a vezeték helyreállítása nagyjából másfél–két hónapot vehet igénybe. A javítási menetrend része a vezeték egyes szakaszainak műszaki felmérése és az üzemeltetés feltételeinek egyeztetése, miközben az EU Kijevvel a jövőbeli tranzitmennyiségekről is tárgyal. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már azt is felajánlotta, hogy anyagilag is támogatja a helyreállítási munkálatokat.
Az ukrán álláspont szerint a vezeték egyes szakaszai súlyosan megsérültek az orosz támadásokban, míg Budapest és Pozsony szerint a leállítás mögött politikai döntés állhat.
Címlapkép forrása: Mustafa Yalan/Anadolu via Getty Images
Nagyot lehetett kaszálni az iráni háború kitörése óta – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetési alapokat
Röpködnek a 20% feletti hozamok.
Sötét jövőt látnak az amerikai fogyasztók
Pedig javul a munkaerőpiac.
Üzemanyag-pánik: a gazdák körében már komoly az aggodalom
Hiány még nincs, de pánik már van.
Duplázódott az intenzíven kezeltek száma az egyébként enyhülő influenzaszezonban
Dráma nincs, de az RSV bedurvult
Hirtelen minden leállt a magyar határon: Ukrajnából érkezett a váratlan probléma
Megszólalt a rendőrség.
Vészjósló figyelmeztetés az óriásbanktól: kiemelt kockázat az Egyesült Államok kereskedelmiingatlan-piaca
A Deutsche Bank közzétette éves jelentését.
Magyar feldolgozóipar: ami nem öl meg...?
Vakhal Péter cikke.
Most kiderül, hogy végzetesen lemaradt-e a céged a digitális versenyben
Töltsd ki kérdőívünket, csak 5 perc.
Zártkert, nyaraló vagy üres telek? Így vedd meg azt az ingatlant is, amire a bankok nem adnak lakáshitelt
Megtaláltad életed befektetését vagy a tökéletes panorámás nyaralót, de a bank rácsapta az ajtót a hitelkérelmedre? Nem vagy egyedül. Sokan csak az adásvételi szerződés tervezésénél sze
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Nézzük át a bevásárlólistád!
A személyes pénzügyek iránt kicsit is érdeklődőknek valószínűleg az egyik legfontosabb alapvető tipp, hogy listával menjünk vásárolni. Ha valakinek spórolnia kell, akkor valóban okos dolog
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Behajthatják rajtam az elévült tartozást?Igen!
Egyre gyakoribb az elévült tartozások végrehajtása, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és visz mindent. Mutatjuk hogyan. E
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.