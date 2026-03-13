  • Megjelenítés
Macron már Zelenszkij oldalán mondta ki: minél előbb helyre kell állítani a Barátság kőolajvezetéket
Gazdaság

Macron már Zelenszkij oldalán mondta ki: minél előbb helyre kell állítani a Barátság kőolajvezetéket

Nem szabad enyhíteni az orosz olajszankciókon, az amerikai engedmények akár milliárdokat hozhatnak Moszkvának, és az EU már a Barátság kőolajvezeték helyreállításának lehetőségét is vizsgálja, amelynek helyreállítását minél előbb, transzperensen végre kell hajtani – többek között ezekről beszélt Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Párizsban az France24 és az AFP beszámolója szerint. A találkozón az energiapolitikai következmények, a szankciós politika és az orosz olajtranzit jövője is napirendre került. A háttérben a közel-keleti háború miatt megugró olajárak és az amerikai szankciós lazítás körüli vita is erősíti a feszültséget.

Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteki párizsi találkozójukon az energiapolitikai feszültségekről és az orosz olajszankciók kérdéséről is beszéltek. Macron világossá tette:

a közel-keleti háború és az emiatt megugró olajárak ellenére sem szabad enyhíteni a Moszkvával szembeni szankciókat.

A G7-országok egyeztetéseire utalva hangsúlyozta, hogy a magasabb olajárak „semmilyen körülmények között” nem vezethetnek a szankciós politika felülvizsgálatához. A francia elnök szerint téved, aki azt gondolja, hogy a közel-keleti konfliktus „lélegzetvételhez juttathatja” Oroszországot az ukrajnai háborúban, amit nem szabad hagyni.

Zelenszkij szintén az energiapolitikai következményekre hívta fel a figyelmet. Az ukrán elnök bírálta az Egyesült Államok döntését, amely ideiglenesen lehetővé tette bizonyos orosz olajszállítmányok értékesítését a globális árrobbanás mérséklése érdekében.

Szerinte ez a lépés akár mintegy 10 milliárd dollár pluszbevételt is jelenthet Moszkvának, ami közvetve a háború finanszírozását segítheti, így „nem segíti a békét”.

A két vezető emellett a Barátság kőolajvezeték ügyéről is megszólalt a találkozó sajtótájékoztatóján, kitérve arra, hogy a párizsi egyeztetés előtt az Európai Bizottság javaslatot tett egy olyan misszióra, amely felmérné a jelenleg leállított vezeték állapotát, és Brüsszel arra vár, hogy Kijev jóváhagyja az ellenőrzést.

Emmanuel Macron francia elnök a párizsi sajtótájékoztatón sürgette a Barátság kőolajvezeték mielőbbi helyreállítását.

Az államfő – amint arról az AFP és a TASzSz is beszámolt – úgy fogalmazott, hogy

a folyamat során mindenekelőtt teljes átláthatóságra van szükség, és a javítási munkákat a lehető leggyorsabban el kell végezni.

A francia elnök hozzátette: tisztában van azzal is, hogy Ukrajna már vállalásokat tett a vezeték ügyében. Maga Zelenszkij azt mondta, hogy 1,5-2 hónapra lehet szükség a Barátság javítására és a tranziton az olajáramlás helyreállítására.

A vezeték helyreállítása az elmúlt hetekben komoly uniós politikai vitát váltott ki, különösen azért, mert a magyar kormány a tranzit leállítása miatt blokkolta egy Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását is.

A Barátság-vezeték körüli vita előzménye, hogy Ukrajna január 27-én leállította az orosz olaj tranzitját a rendszeren keresztül, ami Magyarország és Szlovákia ellátásának jelentős részét érintette. Volodimir Zelenszkij később jelezte: az ukrán Naftogaz becslése szerint a vezeték helyreállítása nagyjából másfél–két hónapot vehet igénybe. A javítási menetrend része a vezeték egyes szakaszainak műszaki felmérése és az üzemeltetés feltételeinek egyeztetése, miközben az EU Kijevvel a jövőbeli tranzitmennyiségekről is tárgyal. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már azt is felajánlotta, hogy anyagilag is támogatja a helyreállítási munkálatokat.

Az ukrán álláspont szerint a vezeték egyes szakaszai súlyosan megsérültek az orosz támadásokban, míg Budapest és Pozsony szerint a leállítás mögött politikai döntés állhat.

Címlapkép forrása: Mustafa Yalan/Anadolu via Getty Images

