Egyik csata a másik után - Tarolt Paul Thomas Anderson filmje az Oscar-díjkiosztón
MTI
Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

A 13 Oscar-díjra jelölt Egyik csata a másik után lett az Oscar-gála nagy győztese, miután

hat kategóriában is elvitte az Oscar-szobrot.

Paul Thomas Anderson megkapta a legjobb rendezés díját, és a ceremónia végén stábjával, köztük a filmben szereplő Leonardo DiCaprióval és Teyana Taylorrel vonult fel a színpadra a legjobb film díjáért. A lánya megmentéséért küzdő egykori forradalmárról szóló produkció vitte el a legjobb adaptált forgatókönyv, vágás, és az idén először átadott legjobb szereplőválogatás (casting) Oscar-díját is.

Ryan Coogler 16 Oscarra jelölt Bűnösök című filmje, amely a legjobb film kategóriában is versenyzett, végül 4 díjat gyűjtött be az estén. Autumn Durald Arkapaw, a Bűnösök operatőre vasárnap este történelmet írt Oscar-díjával: ő lett a kategória első női díjazottja. Coogler, aki a legjobb film és rendezés mezőnyében is jelölt volt, végül a legjobb eredeti forgatókönyv Oscarjával távozott. A Dolby Színház közönsége állva ünnepelte az 1930-as években, a szegregáció korában játszódó vámpírfilmben ikerfivéreket alakító Michael B. Jordant, aki a legjobb színész Oscar-szobrát kapta.

Azért állok itt, mert voltak előttem mások is

- mondta a díjjal a kezében, Oscar-díjas fekete színészek, köztük Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker és Will Smith nevét felsorolva.

A legjobb színésznőnek járó Oscart Jessie Buckley, a Hamnet című film főszereplője vehette át William Shakespeare gyermeke elvesztését gyászoló feleségének megformálásáért. "Ma anyák napja van az Egyesült Királyságban, ezért ezt a beszédet az anyai szív csodálatos zűrzavarának szeretném szentelni" - köszönte meg az anyaságról szóló beszédében az amerikai filmakadémia elismerését, azt is elárulva, hogy maga is egy nyolchónapos kislány édesanyja.

A legjobb nemzetközi film Oscarját az Érzelmi érték című norvég film nyerte el. Joachim Trier családi drámája egy idősödő filmrendező és lányai bonyolult kapcsolatát ábrázolja. A rendező beszédében az amerikai írót és polgárjogi aktivistát, James Baldwint idézte, aki szerint "minden felnőtt felelős minden gyermekért".

Az este első Oscar-díját Amy Madigan, a Fegyverek című horrorfilm sztárja kapta a legjobb női mellékszereplő-kategóriában.

A gála kezdetén a díjátadó házigazdája, Conan O'Brien a Fegyverek menekülős jelenetét újraforgatva, a filmben boszorkányt alakító Amy Madigannek maszkírozva rontott be a legjobb film kategória produkcióiba, majd futott fel a Dolby Színház színpadára. Bevezető monológjában arról is beszélt, hogy "kaotikus" napjainkban az Oscar-gála globális összetartó erő lehet, és egyúttal nemzetközi filmünnep is, hiszen 6 kontinens 31 filmje szerepel a jelöltek között. Azt is bejelentette, hogy

a díjátadót jövőre már a YouTube közvetíti majd élőben.

A 75 éves Amy Madigan Oscar-szobrát átvéve felidézte, hogy éppen 40 éve kapta első Oscar-jelölését a Még egy lehetőség című filmért, majd köszönetet mondott a díjért a film forgatókönyvíró-rendezőjének, Zach Creggernek, a Warner Bros. stúdiónak, és a közönség soraiban ülő férjének, Ed Harrisnek.

A legjobb animációs film díját a K-pop démonvadászok alkotóinak ítélte oda az amerikai filmakadémia, a rövid animációs filmek mezőnyéből pedig a The Girl Who Cried Pearls győzött. Sean Penn, az Egyik csata a másik után című film sztárja kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját, ám az immár háromszoros Oscar-díjas színész nem volt ott az Oscar-ceremónián, hogy átvegye a trófeát. "Ma este nem tudott eljönni, vagy nem akart" - mondta Kieran Culkin, miután bejelentette Penn győzelmét.

Benicio Del Toro Frankenstein című filmje a jelmez, a haj és smink, valamint a produkciós tervezés kategóriában győzött. Meglepetésre a legjobb kisjátékfilmes mezőnyből két produkció, a The Singers és a Two People Exchanging Saliva alkotói is elnyerték az Oscart.

A legjobb egész estés dokumentumfilm kategóriában David Borenstein és Pavel Talankin vehette át az Oscar-szobrot Senki tanár úr Putyin ellen című alkotásukért. A filmet egy orosz iskolában két évig forgató Talankin a díjat megköszönve "a gyerekeink nevében" szólított fel minden háború azonnali befejezésére.

A legjobb rövid dokumentumfilm kategóriában a szobrot az Üres szobák nyerte, amelyet az amerikai iskolai lövöldözésekben elhunyt diákok szobáiban forgattak. A filmzenei kategória győzteseként a Bűnösök zeneszerzője, Ludwig Göransson léphetett az Oscar-színpadra. A svéd zeneszerző korábban az Oppenheimer és a Fekete párduc filmzenéjéért is megkapta az Oscar-díjat.

A legjobb eredeti filmdal díját a K-pop démonvadászokban elhangzó Goldennek ítélték oda, amelynek előadását élőben láthatta a Dolby Színház közönsége. A legjobb hang Oscarját az F1 alkotói vehették át. A legjobb látványeffektus díját pedig az Avatar: Tűz és hamu nyerte el.

A stúdiók versenyében 11 díjjal a Warner Bros. vitte el a pálmát. Náluk készült az Egyik csata a másik után és a Bűnösök is. A ceremónián a hagyományok szerint megemlékeztek az elmúlt évben távozott legendás filmes alkotókról és színészekről, köztük Robert Redfordról, Rob Reinerről, Diane Keatonről és a januárban elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendezőről, Tarr Béláról is.

Az arannyal bevont Oscar-szobrokat 24 kategóriában az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) mintegy 10 ezer szavazásra jogosult tagja ítélte oda.

