  • Megjelenítés
Meg lehetne előzni a lavinaszerencsétlenségeket
Gazdaság

Portfolio
Egy lavina tömegszerencsétlenséggé válását nem annak nagysága, hanem a felkészültség dönti el. Ezt állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport a Communications Earth and Environment folyóiratban megjelent tanulmányában. A kutatók két hasonló jég- és kőzetlavina tragikusan eltérő kimenetelét hasonlították össze.

A kutatók – köztük az Aberdeeni Egyetem bolygótudományi tanszékének munkatársai – a 2021-es indiai Csamoli-katasztrófát és a 2025-ös svájci Blatten-lavinát vizsgálták. Az előbbi több mint kétszáz emberéletet követelt. Az utóbbi ugyan a falu nagy részét maga alá temette, de alig szedett áldozatokat. A két esemény fizikai léptéke hasonló volt, a végkimenetelük mégis gyökeresen különbözött.

A svájci Blatten esetében a hegyoldalak folyamatos megfigyelése, egyértelmű evakuációs protokollok és magas szintű lakossági tudatosság állt rendelkezésre. Amikor a figyelmeztető jelek felerősödtek, a helyi hatóságok gyors kiürítést rendeltek el. Így a lakosok még a lavina becsapódása előtt biztonságba kerülhettek. Ezzel szemben Csamolinál

sem működő megfigyelőrendszer, sem megelőző kockázatkezelési keretrendszer nem létezett.

A figyelmeztető jeleket senki nem észlelte, a helyi közösségek pedig nem rendelkeztek döntéshozatali protokollokkal és evakuációs útvonalakkal.

Még több Gazdaság

A tanulmány egyik fő következtetése, hogy a klímaváltozás gyorsuló ütemben destabilizálja a gleccsereket és a magashegyi lejtőket. Ez a folyamat a láncreakciószerű jég- és kőzetlavinák gyakoriságát és kiszámíthatatlanságát egyaránt növeli. A Himalája katasztrófavédelmi rendszerei ugyanakkor nagyrészt reaktívak maradtak. Ezek gyakran elavult veszélyességi kategóriákon alapulnak, amelyek nem tükrözik a krioszférához kötődő események valós sebességét és összetettségét.

A kutatás az elsők között értelmezi a jég- és kőzetlavinákat katasztrófavédelmi irányítási kihívásként, nem pedig pusztán előre jelezhetetlen természeti eseményként. Míg az árvizekre és ciklonokra léteznek korai előrejelző rendszerek,

a percek alatt kibontakozó hegyi veszélyhelyzetekre alig van hasonló keretrendszer.

A szerzők öt konkrét lépést javasolnak a felkészültség hiányosságainak megszüntetésére. Ezek közé tartozik az integrált műholdas és felszíni megfigyelés, valamint az egyértelmű, azonnali beavatkozást kiváltó határértékek kijelölése. Emellett gyors kommunikációs csatornákra, decentralizált evakuációs döntési jogkörökre, továbbá a helyi közösségeket is bevonó, erős felkészültségi rendszerekre van szükség. A tanulmány szerint a megelőzés költsége messze elmarad a katasztrófák okozta károkétól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility