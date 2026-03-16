Újabb félmilliárd forint támogatás a hazai innovációk és kutatási eredmények levédetésére

A kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek úgy hasznosíthatók a leghatékonyabban, ha megfelelő jogi védelmet kapnak. Ez a lépés létfontosságú ahhoz, hogy a befektetett erőforrások – idő, pénz, szakértelem – ne csak megtérüljenek, de hosszú távú piaci előnyt és annak megfelelő hasznot is hozzanak.
A Neumann János Program kiemelt célja a hazai vállalkozások és egyetemek szabadalmi aktivitásának növelése.
Az NKFI Hivatal évek óta célzott pályázatokkal támogatja, hogy minél szélesebb réteg – akár a legkisebb mikrovállalkozás vagy egyéni feltaláló is – élhessen ezzel a lehetőséggel, oltalmat szerezve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) az újonnan kifejlesztett termékeire, technológiáira vagy brandjére.
Miért van rá szükség?
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
Magyarországon alacsony a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma mind európai, mind nemzetközi viszonylatban.
A vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek oka az alacsony vállalati KFI aktivitás. A pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a természetes személyek, non-profit szervezetek, hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek piaci érvényesülését és KFI tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.
Milyen tevékenységek támogathatók?
- találmányok, növényfajták, használati minták, védjegyek és formatervezési minták tekintetében hazai iparjogvédelmi oltalmi bejelentés benyújtása;
- a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés benyújtása;
- a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása;
- európai szabadalom hatályosítása;
- európai uniós védjegybejelentés benyújtása;
- nemzetközi védjegybejelentés benyújtása;
- közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása.
Mire elég 500 millió forint?
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 100-280 db. A támogatható támogatási kérelmek száma indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.
Szabados Zsuzsa, az NKFI Hivatal vállalati innovációs elnökhelyettese a pályázat újranyitása kapcsán kiemelte: „A szellemitulajdon-védelem eszköztárának egyre tudatosabb alkalmazása lehetővé teszi, hogy a kutatási eredményekből és az innovatív ötletekből kézzelfogható versenyelőny, jelentős hozzáadott érték és gazdasági eredmény származzon.
Ezt a célt évek óta támogatjuk hasonló pályázati konstrukciókkal – 2015 óta 920 kérelem kapott összesen csaknem 1,3 milliárd forint támogatást szellemi alkotások védelmére”
- tette hozzá.
Durva kihívások és a növekedés lehetősége egyszerre: ez a magyar zöldségágazat
Kártevők és vírusok is támadnak.
Egy kicsit csapadékosabbra fordul az idő
Legnagyobb eséllyel délnyugaton eshet.
Amerika lerombolja a világrendet
A hibák árát mindenki megfizeti.
Cáfolja a Meta a gigantikus létszámleépítésről szóló híreket
Ugrik is az árfolyam a hírre.
Bíztató jelek a nemzetközi műkereskedelemben – új erőre kapott a globális műtárgypiac tavaly, de korai lenne hátradőlni
Megjelentek a nagy éves összefoglaló jelentések, az artprice Global Art Market Reportja, és az az Art Basel és az UBS Art Market Reportja.
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Hitelt vettél fel? Mi lesz a családoddal, ha veled bármi történne?
A hitelfelvétel mindig nagy döntés a család életében. Szükséges forrást szerezned például egy lakásvásárláshoz, ugyanakkor a felvett kölcsön törlesztése jelentős anyagi terhet jelenthet
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!