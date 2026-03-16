Újabb félmilliárd forint támogatás a hazai innovációk és kutatási eredmények levédetésére

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) újra megnyitja pályázatát, amely hazai vállalkozások, kutatóhelyek, valamint magánszemélyek számára nyújt akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást a szellemi termékeik védelmével kapcsolatos tevékenységekhez. A pályázati felhívás 500 millió forintos keretösszegéből a hazai és nemzetközi oltalomszerzéssel kapcsolatos hatósági díjakon felül akár az ezeknél jelentősebb mértékű iparjogvédelmi tanácsadás vagy a kapcsolódó ügyvivői szolgáltatás költségei is fedezhetők.

A kutatás-fejlesztési eredmények és az innovatív ötletek úgy hasznosíthatók a leghatékonyabban, ha megfelelő jogi védelmet kapnak. Ez a lépés létfontosságú ahhoz, hogy a befektetett erőforrások – idő, pénz, szakértelem – ne csak megtérüljenek, de hosszú távú piaci előnyt és annak megfelelő hasznot is hozzanak.

A Neumann János Program kiemelt célja a hazai vállalkozások és egyetemek szabadalmi aktivitásának növelése.

Az NKFI Hivatal évek óta célzott pályázatokkal támogatja, hogy minél szélesebb réteg – akár a legkisebb mikrovállalkozás vagy egyéni feltaláló is – élhessen ezzel a lehetőséggel, oltalmat szerezve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) az újonnan kifejlesztett termékeire, technológiáira vagy brandjére.

Miért van rá szükség?

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatásfejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Magyarországon alacsony a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma mind európai, mind nemzetközi viszonylatban.

A vállalati kutatás-fejlesztési és innovációs kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek oka az alacsony vállalati KFI aktivitás. A pályázat célja, hogy előmozdítsa a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a természetes személyek, non-profit szervezetek, hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek piaci érvényesülését és KFI tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.

Milyen tevékenységek támogathatók?

találmányok, növényfajták, használati minták, védjegyek és formatervezési minták tekintetében hazai iparjogvédelmi oltalmi bejelentés benyújtása;

a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés benyújtása;

a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása;

európai szabadalom hatályosítása;

európai uniós védjegybejelentés benyújtása;

nemzetközi védjegybejelentés benyújtása;

közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés benyújtása.

Mire elég 500 millió forint?

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 100-280 db. A támogatható támogatási kérelmek száma indikatív jellegű, a támogatást igénylők által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

Szabados Zsuzsa, az NKFI Hivatal vállalati innovációs elnökhelyettese a pályázat újranyitása kapcsán kiemelte: „A szellemitulajdon-védelem eszköztárának egyre tudatosabb alkalmazása lehetővé teszi, hogy a kutatási eredményekből és az innovatív ötletekből kézzelfogható versenyelőny, jelentős hozzáadott érték és gazdasági eredmény származzon.

Ezt a célt évek óta támogatjuk hasonló pályázati konstrukciókkal – 2015 óta 920 kérelem kapott összesen csaknem 1,3 milliárd forint támogatást szellemi alkotások védelmére”

- tette hozzá.

