Tombol az üzemanyag-turizmus, elfogynak a készletek – Szélsőséges lépés készül Magyarország szomszédjában

Szlovákia olyan szabályozás bevezetését fontolgatja, amely megdrágítaná a gázolajat a külföldi autósok számára, vagy korlátozná a tankolásukat. A Reuters közlése szerint ezt Robert Fico miniszterelnök jelentette be kedden, mivel a határ menti régiókban egyre komolyabb problémát okoz az üzemanyag-turizmus.

A szlovák kormányfő elmondta, hogy a Mol-csoporthoz tartozó Slovnaft képviselői tájékoztatták a kabinetet a kialakult helyzetről. A Lengyelországgal határos északi járásokban az olcsóbb szlovák gázolaj miatt jelentősen megugrott a lengyel vásárlók támasztotta kereslet. Fico szerint egyes töltőállomásokon

szó szerint elfogyott az üzemanyag.

Az iráni háború nyomán világszerte tartanak az üzemanyagárak elszabadulásától. Ennek hatására Magyarország hatósági árat vezetett be, Lengyelországban pedig az Orlen olajipari vállalat csökkentette az árrését, hogy mérséklje a fogyasztókra nehezedő terheket. Szlovákia eddig nem avatkozott be a piac működésébe, hanem a szektor önszabályozására hagyatkozott. Ennek értelmében a kiskereskedők saját hatáskörben is korlátozhatják az értékesített mennyiséget.

Fico hangsúlyozta:

a kormány célja, hogy a szlovákiai üzemanyagárak a legtöbb szomszédos ország, köztük Lengyelország árszínvonalához igazodjanak.

Emellett azonban fontos szempont marad, hogy a hazai árak továbbra is kedvezőbbek legyenek az osztrákoknál.

