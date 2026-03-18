Bejelentették: adócsökkentéssel fékezné az üzemanyagárakat újabb európai ország

Giorgia Meloni a RAI1 olasz közmédia esti tévéhíradójában jelentette be, hogy a kormány számára jelenleg elsőrendű feladatnak számít az üzemanyagárak csökkentése. Ezt - mint ismertette - három intézkedéssel kívánják biztosítani:
literenként 25 euró centtel csökkentik az üzemanyagra kivetett jövedéki adót,
huszonnyolc százalékos adójóváírással támogatják a fuvarozókat megfékezve így a szállított termékek áremelkedését, valamint szankciókkal büntetik az üzemanyagok árát érintő spekulációt.
Ezen kívül 130 millió euróval növelik év végéig a hátrányos helyzetű családok támogatását, amelyek élelmiszer mellett üzemanyag vásárláskor is használhatják majd a nekik biztosított kedvezményeket.
Az olasz kormány intézkedése egyelőre a következő két hónapra érvényes. Az árak ellenőrzésével a pénzügyőrséget bízták meg. A Giorgia Meloni vezette kormány az iráni konfliktus kezdete óta most először lépett a benzin- és dízelárak megfékezése érdekében, amelyek február 28. óta napról napra emelkedtek.
A miniszterelnök szerda délután az energetikai miniszter Gilberto Pichetto Frattinnal és a pénzügyminiszter Giancarlo Giorgettivel egyeztetett az energiaárak csökkentésének lehetőségeiről. Ezzel egy időben Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter az Olaszországban is szolgáltatást nyújtó kőolajvállalatok több mint harminc képviselőjével találkozott.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
