Bejelentették: adócsökkentéssel fékezné az üzemanyagárakat újabb európai ország
MTI
Az üzemanyagra kivetett jövedéki adók csökkentését, valamint a fuvarozókat segítő adójóváírást jelentett be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerda este a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak megfékezése érdekében.

Giorgia Meloni a RAI1 olasz közmédia esti tévéhíradójában jelentette be, hogy a kormány számára jelenleg elsőrendű feladatnak számít az üzemanyagárak csökkentése. Ezt - mint ismertette - három intézkedéssel kívánják biztosítani:

literenként 25 euró centtel csökkentik az üzemanyagra kivetett jövedéki adót,

huszonnyolc százalékos adójóváírással támogatják a fuvarozókat megfékezve így a szállított termékek áremelkedését, valamint szankciókkal büntetik az üzemanyagok árát érintő spekulációt.

Ezen kívül 130 millió euróval növelik év végéig a hátrányos helyzetű családok támogatását, amelyek élelmiszer mellett üzemanyag vásárláskor is használhatják majd a nekik biztosított kedvezményeket.

Az olasz kormány intézkedése egyelőre a következő két hónapra érvényes. Az árak ellenőrzésével a pénzügyőrséget bízták meg. A Giorgia Meloni vezette kormány az iráni konfliktus kezdete óta most először lépett a benzin- és dízelárak megfékezése érdekében, amelyek február 28. óta napról napra emelkedtek.

A miniszterelnök szerda délután az energetikai miniszter Gilberto Pichetto Frattinnal és a pénzügyminiszter Giancarlo Giorgettivel egyeztetett az energiaárak csökkentésének lehetőségeiről. Ezzel egy időben Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, közlekedési és infrastrukturális miniszter az Olaszországban is szolgáltatást nyújtó kőolajvállalatok több mint harminc képviselőjével találkozott.

Címlapkép forrása: Getty Images

