Megjelent a rendelettervezet: 400 ezres bírság, 9 előéleti pont is járhat bizonyos szabályszegésekért

A tervezet szerint a nehéz tehergépkocsik – ha nincs magyarországi célállomásuk – kizárólag a kijelölt tranzitút-hálózatot használhatják.

Lakott területen kívül alapvetően autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek.

A szabályok megsértéséhez több esetben közigazgatási bírság kapcsolódik. A javaslat alapján a

behajtási tilalom megszegése jellemzően 47 ezer és 100 ezer forint közötti bírsággal járhat.

forint közötti bírsággal járhat. A kötelező haladási irány megszegéséért 78 ezer forintos bírság szerepel,

bírság szerepel, míg korlátozott forgalmú övezetre vonatkozó szabályok megsértése esetén 100 ezer forintos bírság jelenik meg.

bírság jelenik meg. A tranzitút-hálózat használatára vonatkozó új előírás megszegése 400 ezer forintos bírsággal járhat.

A bírságot a járművezetővel szemben, vagy annak távollétében az üzembentartóval szemben szabhatják ki.

A módosítás a közlekedési előéleti pontrendszert is érinti

A gyorshajtás különböző eseteihez 4 és 8 pont közötti értékek tartoznak. A vasúti átjáróra, illetve a forgalomirányító jelzőlámpára vonatkozó szabályok megszegése egyaránt 8 ponttal jár.

Az autópálya leállósávjának szabálytalan használata 6 pontot ér, míg a behajtási tilalom és a kötelező haladási irány megszegése 4 ponttal jár.

Az ittas vezetés eseteihez 6 és 8 pont közötti pontszámok kapcsolódnak.

A biztonsági öv használatának elmulasztása 3 és 5 pont közötti büntetést jelent, attól függően, hogy hol történik a szabályszegés.

Az engedély nélküli személyszállítás 9 ponttal, míg az érvényes vezetői engedély nélküli vezetés szolgáltatás végzése során 5 ponttal jár.

A rendelet a kihirdetését követő 16. napon léphet hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images