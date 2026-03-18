Titkos internetes csoportokban csapnak le az illegális dohánytermék-kereskedelemre Magyarországon

Az illegális dohánypiac összetevői jelentősen megváltoztak az elmúlt években, a technológia betörésével új formák jelentek meg. A hagyományos dohánytermékek esetében a korábbi csempészettől egyértelműen a szervezett bűnözés irányába indult el egy folyamat, illegális dohánygyárak működnek hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
Varga Sándor pénzügyőr ezredes, az Illegális Dohány Elleni Munkacsoport vezetője, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője elmondta, hogy az illegális dohánytermékek terjesztése a csempészet jellegű magatartástól a szervezett bűnözés felé indult. Egy-egy illegális dohánygyártó gépsor ma már több mint egymillió szál cigarettát képes előállítani két műszakban, egy nap alatt. A bűnözők high-tech eszközökkel és berendezésekkel rendelkeznek mind a gyártás, mind az online terjesztő tevékenységük biztosítása érdekében.
Az új típusú dohánytermékek – mint például a hevített termékek a vape-ek, nikotinpárnák, elektronikus cigaretták – esetében az online kiszolgálás vált a meghatározó piaci tényezővé, mind közösségi portálokon, mind pedig online üzletekben.
A tavalyi adatok szerint Európában a hagyományos cigaretta tekintetében 15 milliárd eurós bevételkiesést jelentett az illegális kereskedelem az államháztartások számára - ezt már Hajdu Márton, a Philip Morris Magyarország külső kapcsolatok és fenntarthatósági szakértője tette hozzá. Az ízesített cigaretták illegális piacának becsült értéke jelenleg 6,6 milliárd euró, amely 2030-ra várhatóan meghaladja a 10 milliárd eurót. Ennek a piaci szegmensnek az európai kitettsége 50 százalék, vagyis minden második termék hamisított vagy jogellenes módon került az Európai Unióba.
Bár ismeretes, hogy ezeknek a termékeknek az online kereskedelme itthon jogellenes és tilos, mégis, sokakat meggyőz az ár, vagy a színes-szagos megjelenés, annak ellenére, hogy nem lehet tudni, pontosan milyen összetevők vannak ezekben a termékekben. Mégis, ha egy, a fogyasztó számára megbízható ember állítja a termékről, hogy megbízható, akkor könnyebb meghozni a vásárlási döntést. A mesterséges intelligenciát, illetve videó-, illetve hangklónozó szoftvereket gyakran használják hamis ajánlások generálására olyan termékekhez, amelyek eredete nem bizonyított. Taylor Swift identitását használták erre először nemzetközi szinten, míg Magyarországon Merkely Béla és Ábel Anita személyiségi jogaival éltek vissza, hogy hitelességet kölcsönözzenek illegális termékeknek – mondta Mezriczky Marcell deepfake kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje.
Különösen aggasztó, hogy az elektronikus cigarettákat egy hétvége alatt akár teljesen elszívják a fiatalok.
Egy ötezres puff a mai számítások szerint 27 doboz cigaretta nikotintartalmának felel meg
– hívta fel a figyelmet Hajdu.
Magyarországon dohányterméket tehát legálisan csak trafikokban lehet forgalmazni és vásárolni. Ennek ellenőrzésére a NAV illegális dohánytermék csoportot hozott létre, amely többek között webmonitoring tevékenységet lát el, zárt közösségi csoportokat is ellenőriz, és az adatokat átadja a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságának, amely fel tudja függeszteni ezeknek a működését – mondta Varga. A NAV kommunikációja is megújult: korábban elsősorban a nagyobb lefoglalásokat hozták nyilvánosságra elrettentő céllal, most az illegális kereskedelem kockázataira és egészségügyi hatásaira fókuszálnak. Az edukációs üzenetek már iskolákba, oktatási intézményekbe is eljutnak.
A NAV együttműködik az Europollal és az Interpollal is, a nemzetközi szervezetektől a tapasztalatok, technológiák és szakértelem folyamatosan becsatornázódik a hazai hatóságokhoz. A hatóság már mesterséges intelligenciát is használ az edukációs videók készítésében, mivel ez költséghatékony és innovatív módszer az üzenetek közvetítésére.
És hogy hogyan lehet a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat, a deefake-et felismerni? Mezriczky szerint nincs biztos és egyértelmű leleplező jel már, mert olyan gyorsan változik a technológia. Érdemes általában szkeptikusan közelíteni, és arra fókuszálni, hogy a valódit ismerjük fel. Viszont több jel is utalhat arra, hogy amit látunk, az AI vagy deepfake: emberek esetében a tekintet pontatlan visszaadása, ismétlődő gesztusok, pixeles körvonalak, valamint a száj mozgása és a hang közötti eltérés. Hallgassunk a megérzésünkre is, létezik az úgynevezett uncanny valley, egy pszichológiai és esztétikai elmélet, amely azt írja le, hogy az emberek idegenkednek, viszolyognak az olyan humanoid robotoktól vagy számítógépes animációktól (CGI), amelyek majdnem, de nem teljesen élethűek.
