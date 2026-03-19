  • Megjelenítés
Fontos figyelmeztetés érkezett a gázszámlákról: mutatjuk, hogy érinti a magyarokat az érkező rezsistop
Gazdaság

Portfolio
Március 21-étől érkeznek a "rezsistopkedvezményt" tartalmazó számlák - közölte az MVM Facebook-oldalán csütörtökön.

A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin.

Március 21-étől érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák.

Kapcsolódó cikkünk

Amennyiben valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény.

Azt is megemlítik: ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt. A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd.

Még több Gazdaság

Emlékeztettek, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel. A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő "Támogatás, túlfizetés" soron - olvasható az MVM közösségi oldalán.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility