Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!
Az Európai Központi Bank (EKB) 2025 júniusa óta változatlanul 2 százalékon tartotta a betéti rátát, a makrogazdasági alapfolyamatok alapján pedig az elemzők és döntéshozók egyaránt azt várták, hogy ez a nyugodt környezet 2026-ban végig fenn is marad. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó energiaválság ugyanakkor egy 2022-höz hasonló helyzetbe hozhatta az eurózóna jegybankját. Bár a jelenlegi energiaársokk kontextusa (kiindulási inflációs és kamatszint, jegybanki és piaci rugalmasság) nagyban különbözik a négy évvel ezelőtt látottól, a piacok viselkedése aggodalomra utal.
A háborús hírekre reagálva például a mai nap a holland tőzsdei gázár (TTF) 73 euró/MWh-s csúcsra emelkedett, miközben a Brent típusú kőolaj világpiaci ára a 2022-ben látott 120 dolláros csúcsok közelében mozog.
Az egyre nagyobb eséllyel tartósnak ígérkező energiaválság az Európai Központi Bankot is nehéz helyzetbe hozta, hiszen a mai sajtótájékoztatón úgy kellene irányt mutatnia a jelenlegi bizonytalan környezetben, hogy a konfliktus hosszát illetően egyelőre mindenki csak találgatni tud.
Az első üzenet azonban konkrétumok nélkül is fontos lesz, elemzők szerint pedig az EKB most sokkal agilisebb lesz, mint 2022-ben és korai beavatkozást ígérő, szigorú üzenetekkel veheti elejét az inflációs várakozások elmozdulásának.
A kamatdöntés 14.15-kor érkezik, amit 14.45-kor sajtótájékoztató követ majd.
Az eseményekről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle
Lassan három hete az energiaválság lehetséges forgatókönyvei foglalkoztatják a befektetőket és a gazdasági döntéshozókat, a legtöbb találgatás pedig arról szól, hogy vajon megismétlődhet-e 2022 válsága, vagy ezúttal minden más lesz. Az biztos, hogy a piacokban, a jegybankokban és az emberekben is élénken él még a legutóbbi krízis keserű emléke, a gazdasági kontextus azonban nagyban különbözik az akkoritól. Az, hogy milyen úton indul el Európa gazdasága, akár az EKB csütörtöki kamatdöntésén is kiderülhet.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
