  • Megjelenítés
Kiderült, mennyire drága a magyar benzin!
Gazdaság

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb üzemanyagpiaci adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országokban hogyan alakultak a fogyasztói árak az elmúlt héten - kiderül tehát, hogy drágának mondható-e a magyar benzin.

Maximálva van a magyar benzin

Ahogy azt tegnap megírtuk, mától ismét jelentős mértékben emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon:

A benzin esetében bruttó 11 forintot, a gázolaj esetében pedig bruttó 15 forintot jelent ez.

2026.03.19-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak: 

  • 95-ös benzin: 659 Ft/liter
  • Gázolaj: 718 Ft/liter

A védett árakhoz képest a különbség tehát még tovább nő; a 95-ös benzin piaci ára mától 64 forinttal magasabb, mint az 595 forintos benzin védett ára, a gázolaj piaci ára pedig jelenleg 103 forinttal magasabb, mint a 615 forintos gázolaj védett ára.

Még több Gazdaság

Mint ismert, a magyar kormány március 9-én döntött az üzemanyagpiacba való állami beavatkozásról, miután az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek az árak. A rendeletek alapján

a 95-ös benzin literenként legfeljebb 595 forintért, a dízel pedig legfeljebb 615 forintért értékesíthető a jogosultak számára.

Drága a hazai üzemanyag?

A legéletszerűbb összehasonlítás a magyar üzemanyagárak esetében az, ha a szomszédos országok áraival vetjük össze a hazai jegyzéseket, hiszen ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós. 

A hétfői adatok alapján bőven nyugodtak lehetünk, hiszen ebben a közegben

A BENZIN ESETÉBEN 22 forinttal volt olcsóbb a hazai piac az átlagnál,

míg a dízelnél 38 forinttal volt az átlagos szint alatt a hazai ár hétfőn.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.

Érdekesség, hogy a magyar kormány sokáig kommunikált elvárása volt a hazai üzemanyag-forgalmazók felé, hogy a szomszédos országokban látott árak átlagánál nem lehet drágább a magyar benzin és a dízel, különben jöhet a kormányzati beavatkozás. 

Március 9-én annak ellenére jött az árstop, hogy a magyar benzinár meghaladta volna a szomszédos országok árait.

Más országok is léptek már

Az árugrások viszont nem csak Magyarországon vezettek extrém kormányzati lépésekhez:

  • a szlovák kormány tegnap jóváhagyott egy határozatot, amely lehetővé teszi a benzinkutak számára, hogy magasabb gázolajárat számítsanak fel a külföldi rendszámú autósoknak, az intézkedés célja az üzemanyag-turizmus visszaszorítása.
  • A horvát kormány egy rendkívüli ülésen döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról, a rendelet 1,55 euróban maximálta a dízel árát, a benzin pedig literenként 1,50 euró lehet.
  • francia kormány is új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet jelenleg azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors változását. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében.
  • német kormány pedig most éppen azt fontolgatja, hogy az üzemanyagárat csak naponta egyszer lehessen megváltoztatni; ezzel Németország Ausztriához igazodna, ahol a benzinkutak csak naponta egyszer, délben emelhetik az árakat.
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány értékeli a “mobile excise” (mozgó jövedéki adó) mechanizmus aktiválását a benzinre, ha az árak tartósan emelkednek, tehát gyakorlatilag egy lehetséges stabilizáló eszközt lebegtetett be.
  • holland kormány a megugró árak miatt a nemzeti olajkészlet felszabadításáról kommunikált; ezzel párhuzamosan belpolitikai vita fut a további üzemanyag-adócsökkentés szükségességéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál.

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility