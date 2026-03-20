Nyomás alatt a brit költségvetés

A brit államháztartás februárban a vártnál lényegesen nagyobb hiánnyal zárt, ami már önmagában is rámutatott a közpénzügyek sérülékenységére, még azelőtt, hogy az Irán körüli háborús helyzet tovább rontotta volna a gazdasági kilátásokat. Az emelkedő adósságszolgálati költségek, a magasabb állami kiadások és az energiapiaci sokk együtt komoly kihívás elé állíthatják Rachel Reeves pénzügyminisztert.

A brit statisztikai hivatal, az Office for National Statistics pénteki közlése szerint

a kiadások 14,3 milliárd fonttal, azaz 19,2 milliárd dollárral haladták meg az adóbevételeket.

Ez jóval magasabb a közgazdászok által várt 8,8 milliárd fontos hiánynál, és kétszerese annak az előrejelzésnek is, amelyet a brit költségvetési felügyeletet ellátó Office for Budget Responsibility még novemberben adott. Ez lett a második legnagyobb februári deficit a nyilvántartások kezdete óta.

A 2025-26-os pénzügyi év első 11 hónapjában a hitelfelvétel összesen 125,9 milliárd fontot tett ki, ami 11,9 milliárd fonttal alacsonyabb az egy évvel korábbi azonos időszaknál. Ennek ellenére ez arra utal, hogy a teljes pénzügyi év hiánya meghaladhatja az OBR új, 132,7 milliárd fontos előrejelzését.

A februári hiányt elsősorban a magasabb kamatkiadások, valamint a közszolgáltatásokra és szociális juttatásokra fordított nagyobb összeg emelte meg.

A kiadások 10,8 milliárd fontos növekedése ugyanis meghaladta az adóbevételek 8,6 milliárd fontos emelkedését.

A közel-keleti háború nyomán kialakult energiapiaci árrobbanás most azt kockáztatja, hogy teljesen letéríti a brit államháztartást a korábban kijelölt pályáról.

A válság megugrasztotta a brit állam finanszírozási költségeit, újra felerősítette a munkahelyvesztésektől való félelmeket, és egyre több hang sürgeti az állami segítséget a megélhetési nyomás alá került háztartások számára. Mindez jelentősen megnehezítheti Rachel Reeves pénzügyminiszter számára, hogy tartani tudja a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó szabályát, aminek akár a pénzpiacokra nézve is komoly következményei lehetnek.

