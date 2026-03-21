Hiába Trump bejelentése, Izrael megadta a parancsot a brutális válaszcsapásokra

Izrael védelmi minisztere szombaton azt közölte, hogy fokozni fogják az Irán elleni csapásokat, ami merőben szembemegy Trump péntek esti kijelentésével. Eközben a szakértők gyors elemzése alapján a Diego Garcia-i támaszpont elleni iráni rakétatámadás új dimenziót nyitott a konfliktusban: ha Irán interkontinentális ballisztikus rakétákkal (ICBM) is rendelkezik, akkor azok akár az Egyesült Államokat is elérhetik.

Katz védelmi miniszter a katonai vezetőkkel tartott egyeztetésén jelentette be, hogy

a következő héten jelentősen fokozódik az izraeli és amerikai csapások intenzitása az iráni rezsim, valamint annak infrastruktúrája ellen

számolt be a The Times of Israel.

Katz hangsúlyozta, hogy Izrael eltökélt a támadó műveletek folytatásában. Ez magában foglalja az iráni parancsnokok likvidálását és az ország stratégiai képességeinek felszámolását is.

A műveletek mindaddig tartanak, amíg Izrael biztonsága és az amerikai érdekek teljes mértékben nem szavatolhatók a térségben

- tette hozzá.

A kijelentés merőben szembemegy Trummp péntek esti megszólalásával, miszerint az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését tervezi, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez.

Ezzel együtt a katonai szakértők úgy látják, hogy a

a konfliktus új fejezetéhez érkezett,

miután iráni rakéták vették célba az Indiai-óceánon található Diego Garcia-i katonai támaszpontot. Muhanad Szalúm, a dohai Posztgraduális Tanulmányok Intézetének oktatója szerint ez az esemény alapjaiban változtatja meg a háborúval kapcsolatos eddigi számításokat.

A szakértő az Al Jazeera-nak nyilatkozva kifejtette az esemény jelentőségét. A Diego Garcia elleni támadás szerinte azt bizonyítja, hogy Irán több mint 4000 kilométeres hatótávolságú ballisztikus rakétákkal rendelkezik. A korábbi értékelések ezzel szemben csupán 2000 kilométeres hatósugárral számoltak. Szalúm rámutatott:

ha ezeknek a rakétáknak az irányát megfordítjuk, azok London eléréséhez is elegendő hatótávolsággal bírnak.



Ez a tény új megvilágításba helyezi nemcsak az Egyesült Államok, hanem az eddig vonakodó Nagy-Britannia és az Európai Unió háborúba való bekapcsolódásának kérdését is.

Szalúm ezek után azt sem tartja kizártnak, hogy Irán interkontinentális ballisztikus rakétákkal is rendelkezik. Ezek a fegyverek akár az Egyesült Államokat is elérhetik, mivel a perzsa állam űrprogramja keretében már tesztelte az ehhez szükséges technológiát.

Címlapkép forrása: 2026 Anadolu via Getty Images