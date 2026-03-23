Hidegleszakadás indítja be a ciklogenezist: kiadós csapadékra, havazásra van kilátás
Hidegleszakadás indítja be a ciklogenezist: kiadós csapadékra, havazásra van kilátás

Szerda estétől jelentős fordulatot vesz az időjárás, és véget ér a hosszan tartó száraz, nyugodt időszak. A Nyugat-Európát elárasztó sarkvidéki hideg hatására egy mediterrán ciklon jön létre, amely hazánkba is drasztikus lehűlést, kiadós csapadékot és viharos szelet hoz - számolt be az Időkép.

Egy erős hidegfront nyomán nagy mennyiségű sarkvidéki levegő áramlik Nyugat-Európa fölé (ez a hidegleszakadás), ami jelentős hőmérséklet-visszaesést eredményez. Ennek következtében a kontinens nyugati felén

nemcsak a hegyvidékeken, hanem akár sík terepen is újra havazhat.

A hidegfront várhatóan szerda este éri el hazánkat. Amikor a hideg levegő átbukik az Alpokon, a front mozgása lelassul a Földközi-tenger középső medencéje fölött beindítja a ciklogenezist. Alapvetően ez a légörvény határozza majd meg a hét második felének időjárását térségünkben.

A mozgalmasra forduló napok többfelé bőséges csapadékot hoznak. Az esőt elsősorban a nyugati tájakon havas eső, illetve havazás válthatja fel. Mindemellett a légmozgás is jelentősen felerősödik: a Dunántúlon kifejezetten viharos, északi-északnyugati széllökésekre kell számítani.

