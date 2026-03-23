Több tucat magyarországi kúton korlátozzák a tankolást - Mutatjuk a listát!
Több magyarországi Orlen-kúton is 40 literben maximalizálták az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét, míg egyes nagynyomású kutakon mintegy 150 literben korlátozták a tankolható mennyiséget - írja a Népszava.

A lap információi szerint az intézkedés

összesen 31 Orlen-töltőállomást érint.

Viszonyításképpen, a lengyel tulajdonú hálózat jelenleg több mint 140 kúttal van jelen az országban.

A lap megkeresésére a vállalat is megerősítette a korlátozás bevezetését, ugyanakkor hozzátették, hogy

a limit nem napi szinten értendő, hanem egyetlen tankolásra vonatkozik.

Ez azt jelenti, hogy a 40, illetve 150 literes mennyiség elérésekor a rendszer automatikusan leállítja a töltést, a számlát ki kell egyenlíteni, azonban ezt követően a tankolás - akár azonnal - ismét elindítható.

Az intézkedés összesen 31 Orlen-töltőállomást érint, köztük az alábbi kutakat: Abda, Balatonakarattya, Balatonkeresztúr (7-es főút és Iskola utca), Békéscsaba (Bartók és Gyulai), Berettyóújfalu, Bócsa, Csém, Csurgó, Debrecen (Balmazújvárosi Galambok), Gyula, Hajmáskér, Kenderes, Miskolc (Boldva és Szentpéteri), Nyíregyháza (Nyugat, Pazonyi és Vasgyár), Nyírmihálydi, Oroszlány, Pér, Rábafüzes, Sajtoskál, Szeged (Algyői, Csongrádi és Makai), Szombathely, Tatabánya, valamint Vértesszőlős.

Más nagy magyarországi kúthálózatoknál egyelőre nincs érvényben mennyiségi korlátozás, még az ügyletenkénti formában sem. Ugyanakkor az érdekvédelmi szervezetek szerint a nagy láncokhoz nem tartozó, közel ezer hazai kis kút mintegy fele már korlátozhatja a kiadható üzemanyag mennyiségét, miután egyes állomásoknál a hónap eleje óta gázolajhiány is jelentkezett.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

