Újabb tömegsírokat találtak a felszabadított harkivi részeken, rendőröket vernek a tüntetők Oroszországban - Háborús híreink hétfőn

Úgy néz ki, az ukránok jelentős mennyiségű erőforrást fektetnek a most már átfogó, országos szinten zajló ellentámadásba, mielőtt a mozgósított orosz katonák megérkeznek a frontvonalra. Több hadszíntéren is egészen durva csaták bontakoztak ki a megszállt területeket védő oroszok és az ukrán haderő közt. Úgy tűnik, Harkiv megyében továbbra is jól állnak az ukránok, míg Herszonnál nehezebb helyzetben vannak. A Donbasz térségéből vegyes hírek érkeznek.