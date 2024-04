Egyedülálló járművet vesztett Moszkva, Ukrajna második legnagyobb városa lehet az oroszok következő célpontja – Háborús híreink hétfőn

Több hírforrás is beszámolt róla, hogy hétfő hajnalban tűz ütött ki az orosz Katerina Velikaja nevű hajón. A jármű Oroszország egyik legkülönlegesebb eszköze, amelyből mindössze egyetlen létezik a világon. Kijevi katonai források számoltak be a brit The Economistnak, hogy Oroszország eldönthette milyen sorsot szán Harkiv városának az ukrán határ közelében. Elmondásuk alapján a települést a szürkezónába szánják, azaz lakhatatlan lenne az elképzelésük szerint. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.