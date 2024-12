Rég elfeledett területen kezdődött őrült fegyverkezési verseny – Oroszország csúnyán lehagyta a világot, a Nyugat pedig erőtlenül nézi

A víz alatt mozgó jármű, vagyis a tengeralattjáró ötlete már a földrajzi felfedezések korában megjelent, amikor Cornelis Jacobszoon Drebbel 1620-ban bemutatta saját kezűleg épített alkotását I. Jakab angol királynak. Az első harci alkalmazásra így is több, mint 150 évet kellett várni: a Turtle 1776-ban mutatkozott be az amerikai függetlenségi háború során, persze, ekkor még sikertelenül.

A búvárnaszádok tömeges alkalmazása az első világháborúban terjedt el, igazi ismertségét azonban a második világháború, és az hozta el, hogy a náci Németország az Unterseeboot-flottája segítségével majdnem képes volt térdre kényszeríteni Nagy-Britanniát.

Mindenféle hírnév ellenére ezek a tengeralattjárók még mindig nem voltak alkalmasak a klasszikus értelemben vett mélytengeri hadviselésre – az VII-osztályú U-bootok maximális merülési mélysége 300 méter, a IX-osztályúaké 200 méter körül mozgott, de ezen kívül a megfelelő felszerelés hiánya is hátráltatta őket.

A tengerfenéki vagy mélytengeri hadviselés ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy a tengeralattjáró valóban képes a tengerfenék közelében operálni, hanem a mélységi merülésen túl rendelkezik olyan plusz felszerelésekkel (búvárfelszerelés, ember vezette vagy távirányított mélytengeri merülőeszközök - DRPV -, stb.), amelyek lehetővé teszik a mélytengeri akciókat.

