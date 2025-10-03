Az ukrán portál szerint Oroszország kupjanszki offenzívája az ukrajnai háború egyik legnagyobb kudarcává vált. A hadművelet teljes dandárokat emészt fel, miközben érdemi területi nyereséget nem hoz. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a támadást egy korábban ukrán tisztként szolgáló tábornok irányítja, ami egyre nagyobb gyanakvást kelt az orosz sorokban.
A portál szerint a teljes bekerítésre irányuló orosz törekvések folyamatosan kudarcot vallottak, mind a páncélos oszlopok, mind a gyalogsági rohamok esetében. Piscsane és Szinkivka környékét kiégett orosz harcjárművek tucatjai borítják.
Kupjanszktól északra az orosz csapatok hónapokig tartó harcok után elfoglalták Dvoricsnát, ugyanakkor a páncélozott járművek nem tudnak átkelni az Oszkil folyón, az ukrán tűzerő pedig megakadályozza a további előrenyomulást.
Összességében - a portál szerint -
Oroszország közel két évet, legalább két hadsereget és 13 ezer katonát áldozott fel Kupjanszk térségében, egyelőre látványos eredmény nélkül.
A kudarcok különös találgatásokat szültek: vajon Szerhij Sztorozsenko altábornagy, az offenzíva orosz parancsnoka valójában ukrán kém lenne?
A Harkivban született Sztorozsenko ugyanis egykor kitüntetett ukrán tiszt volt, a 36. tengerészgyalogos dandár parancsnoka. A 2014-es krími orosz hatalomátvétel során azonban átállt, és szemtanúk szerint arra biztatta embereit, hogy adják át fegyvereiket és álljanak Oroszország oldalára. Később pedig hadsereget (6. hadsereg) kapott Moszkvától, így a 2022-es háborúban már orosz oldalon harcol.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
