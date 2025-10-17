Van egyetlen komoly oka, amiért Ukrajna nem kapja meg Amerikától az áhított szuperrakétát

A korábbi haditengerészeti tiszt szerint Kijev nem fogja megkapni a Tomahawk rakétákat, ezt azzal indokolta, hogy szerinte az üzemeltetésükhöz az Egyesült Államok segítségére lenne szükség. Úgy fogalmazott, hogy
a hírszerzés, a célzás, a küldetések útvonalának meghatározása olyan módon fogja bevonni az Egyesült Államokat, amivel Donald Trump idővel nagyon kényelmetlenül érezné magát.
Azt is kiemelte, hogy az ilyen rakétarendszerek üzemeltetéséhez „egyedi felszerelésekre” lenne szükség, amelyeket a Fehér Ház szintén nem akarna csak úgy átadni a kelet-európai országnak. Szerinte ettől függetlenül nem kizárt, hogy az amerikai elnök felajánlja a Tomahawkok átadását Ukrajnának, viszont ez sokkal inkább politikai jellegű kérdés lehet, mint katonai. Ha Washington a nyomásgyakorlás fokozása érdekében ténylegesen beígéri ezeket a rendszereket a háború sújtotta országnak, szerinte akkor is
hosszú időbe telhet, ameddig ténylegesen a harcmezőn is megjelennek a cirkálórakéták.
Címlapkép forrása: Portfolio
Hiába a német kérés, Lengyelország futni hagyta az Északi Áramlat egyik felrobbantóját
Donald Tusk szerint a bíróság helyesen tette, hogy elengedték.
Banki tőkeszabályok: újabb halasztást szorgalmaz az EU-ban Franciaország
Egyszer már kitolták 2027-re a határidőt.
Békecsúcs: megvan, ki fogja védeni Trumpot és Putyint Budapesten
Már megkezdték a felkészülést.
23 milliárd forintos közbeszerzésen nyert a Mészáros és Mészáros
Infrastrukturális fejlesztésre.
Nyugtat a Moody's: nincs fertőzés, nem fenyeget pénzügyi válság
Bár a bankok hitelportfóliójának a minősége miatt aggódik a piac.
Összeállt három nagybank, közös kriptót bocsátanak ki
Jenhez kötött stablecoinokkal kezdenek.
Fontos telefonhívás a vámháborúban
Trump embere beszélt.
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Követett részvények - 2025. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Nincs más lehetőség, fokozni kell a járványvédelmi intézkedéseket és folyamatokat.