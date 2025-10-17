Van egyetlen komoly oka, amiért Ukrajna nem kapja meg Amerikától az áhított szuperrakétát

A korábbi haditengerészeti tiszt szerint Kijev nem fogja megkapni a Tomahawk rakétákat, ezt azzal indokolta, hogy szerinte az üzemeltetésükhöz az Egyesült Államok segítségére lenne szükség. Úgy fogalmazott, hogy

a hírszerzés, a célzás, a küldetések útvonalának meghatározása olyan módon fogja bevonni az Egyesült Államokat, amivel Donald Trump idővel nagyon kényelmetlenül érezné magát.

Azt is kiemelte, hogy az ilyen rakétarendszerek üzemeltetéséhez „egyedi felszerelésekre” lenne szükség, amelyeket a Fehér Ház szintén nem akarna csak úgy átadni a kelet-európai országnak. Szerinte ettől függetlenül nem kizárt, hogy az amerikai elnök felajánlja a Tomahawkok átadását Ukrajnának, viszont ez sokkal inkább politikai jellegű kérdés lehet, mint katonai. Ha Washington a nyomásgyakorlás fokozása érdekében ténylegesen beígéri ezeket a rendszereket a háború sújtotta országnak, szerinte akkor is

hosszú időbe telhet, ameddig ténylegesen a harcmezőn is megjelennek a cirkálórakéták.

