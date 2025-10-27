Szétszedték Oroszország legújabb fegyvereit: kiderült a kellemetlen igazság a "szuperrakétákról"

A HUR a 9M727 Iszkander-K rakétát, a H-47M2 Kinzsal légi indítású rakétát, az észak-koreai KN-23 és KN-24 rakétákat, valamint a Gerány-2-es drónokat elemezte ki friss jelentésében. Olyan fegyvereket szedtek szét, melyeket Oroszország október 22-én Ukrajna energiaellátó infrastruktúrája ellen használt.

A HUR megállapítja:

annak ellenére, hogy Oroszország azt hirdeti, hogy hadiiparuk mára teljesen önellátóvá vált, még mindig nagyrészt külföldi, nyugati gyártóktól szerzik be a high-tech alkatrészeket, főleg a mikrochipeket.

A jelentésben az olvasható: a rakétákban, drónokban talált chipeket amerikai, kínai, svájci, japán és tajvani gyártók gyártották.

Emellett Oroszország még mindig jelentős mennyiségben használ Iránból és Észak-Koreából importált fegyvereket – közölte a szervezet.

A HUR jelentlése nem tér ki rá, de több külföldi elemzésben is olvasható, hogy a szankciókat Oroszország közvetítő országokon, kirakatcégeken keresztül importálja.

Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images