Merész tervet dobott be a Pentagon: nem akármilyen módon szerelik fel a szupermodern lopakodó B-21-eseket

Az amerikai légierő Globális Csapásmérő Parancsnoksága (AFGSC) javaslata szerint a kétfős B-21-es kabinjában a második ülés nem másodpilótáé, hanem a fegyverrendszer-kezelőé. Az egypilótás bevetések lehetősége biztonsági kérdéseket is felvethet, ugyanakkor a típus magas szintű automatizáltságára és AI-támogatott autonómiájára (önálló döntéshozatal) utal, ami idővel akár a személyzet nélküli bevetések felé is terelheti a fejlesztéseket.

A több mint egy évtizede zajló fejlesztés kezdettől a legkorszerűbb automatizálást célozta, például egy AI-alapú "virtuális másodpilóta" integrálását is.

Az Aviation Week számolt be először az egypilótás legénységre vonatkozó javaslatról, amelyet Thomas Bussiere tábornok, az AFGSC parancsnoka idén egy feljegyzésben küldött meg feletteseinek.

A légierő megbízott helyettes vezérkari főnöke megerősítette a híreszteléseket az ajánlásról, azonban hozzátette:

A dokumentum előkészítő anyag, döntés még nem született.

A döntéshozatal ütemezéséről a légierő nem kívánt nyilatkozni.

A B-21 jóval több lesz az amerikai légiflottában, mint bombázó. A mélységi nukleáris és hagyományos csapásmérő képességek mellett a Raider kiterjedt hálózati, harcvezetési, elektronikai hadviselési és felderítési (ISR) funkciókat kap. Az sem kizárt, hogy pilóta nélküli eszközök előretolt légi irányítójaként is feladatot kap.

Az egypilótás felállás - mivel a kabin csak két főre van berendezve - ezért biztonsági tartalékokra vonatkozó kérdéseket vet fel, főként a típusra jellemző, rendkívül hosszú bevetések esetén. A légierő jelenlegi B-2 Spirit lopakodó bombázói is kétfős személyzettel repülnek, ám ott két pilóta ül a fedélzeten. Ezekben a gépekben egy kis fekhely is van, így az egyik pihenhet, miközben a másik irányít. A B-21 várhatóan hasonló, de állandóbb kialakítású alvóhelyet kap.

