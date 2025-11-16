Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Az ukrán légierő vasárnapi beszámolója szerint az éjszaka 177 drónt lőttek ki az oroszok, ebből 138-at lelőttek, 37 eszköz viszont betalált 14 különböző helyszínen.
Eközben az orosz védelmi erők beszámolója szerint az éjszaka 57 ukrán drónt lőttek ki, azonban nem közölték, hogy Ukrajna hány eszközt indított az ország ellen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
