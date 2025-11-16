Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után

Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében részletezte a találkozót, néhány nappal azután, hogy támogatásáról biztosította a sikkasztási vádak kivizsgálását, amelyek az ország vezető elitjét, köztük Zelenszkij korábbi üzlettársát is érintik.

A botrány felháborodást váltott ki az ukrán lakosság körében, akik már közel négy éve szenvednek az orosz invázió következményeitől, és most rendszeres, kiterjedt áramkimaradásokkal szembesülnek, miközben Moszkva erői rakétákkal és drónokkal támadják az ország energetikai infrastruktúráját.

Zelenszkij vasárnap öt lépést vázolt fel a Sviridenko miniszterelnökkel folytatott online megbeszélése alapján, többek között utasította az ukrán miniszteri kabinetet

egy "sürgős törvénytervezet" kidolgozására a Nemzeti Energia- és Közműszabályozási Bizottság átalakítására vonatkozóan.

Szombaton az elnök bejelentette az energiaszektorban működő "kulcsfontosságú állami vállalatok" átszervezésének kezdetét, beleértve pénzügyi tevékenységük teljes körű auditálását.

Új vezetést neveznek ki az Energoatomhoz, Ukrajna atomerőmű-üzemeltetőjéhez, valamint az Ukrhydroenergohoz, az ország legnagyobb vízerőmű-termelő vállalatához. A kormányzati tisztviselőket utasították, hogy tartsanak fenn "állandó és érdemi kommunikációt" a bűnüldöző és korrupcióellenes szervekkel.

A vizsgálat már az igazságügyi és energiaügyi miniszterek lemondásához vezetett, miután Zelenszkij ezt követelte. Az elnök azt is kérte a kormánytól, hogy szankcionálja korábbi üzlettársát, Timur Mindichet és egy másik üzletembert, akik állítólag részt vettek egy olyan rendszerben, amely pénzt sikkasztott az energiaszektorból, beleértve az erőművek orosz légicsapások elleni védelmére szánt forrásokat is.

Címlapkép forrása: EU