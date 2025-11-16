Ukrán szabotázs Zaporizzsjában? Leálltak az orosz katonai vonatok

Az Atesh nevű ukránbarát partizáncsoport tagjai közölték, hogy a hétvégén szabotázsakciót hajtottak végre az oroszok által megszállt Zaporizzsja területén található vasúti berendezések ellen.

A csoport állítása szerint az Atesh emberei felgyújtottak egy jelzőberendezést a Melitopoli körzetben található Novobohdanivka közelében lévő kulcsfontosságú vasúti szakaszon, mindössze 50 kilométerre a frontvonaltól.

A Telegramon közzétett információk szerint a szabotázsakció

azonnal leállította a megszállók katonai vonatainak mozgását.

A csoport képeket is megosztott, amelyek állításuk szerint a támadást dokumentálják.

Az Atesh közlése szerint a frontvonalhoz ilyen közel lévő megbénított vasútvonal lehetővé tette az ukrán erők számára, hogy "pontos rakéta- és tüzérségi csapást" mérjenek a leállított vonatokra.

A Sky News a közlés időpontjában nem tudta megerősíteni ezeket az állításokat.

