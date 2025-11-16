Húsz éve nem láttunk ilyet – Új sztárja van a feltörekvő piacnak?

Az S&P pénteken BB-re javította Afrika legfejlettebb ipari országának devizában denominált szuverén hitelminősítését a korábbi BB- szintről, ami két fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategóriától. A helyi valutában fennálló adósság besorolása szintén egy fokozattal, BB+ szintre emelkedett.

A hitelminősítő pozitív kilátásokat fogalmazott meg, tekintettel a

költségvetési mutatók további javulásának és az államadósság stabilizálódásának lehetőségére.

A héten közzétett középtávú költségvetési frissítés jelezte, hogy az államadósság kezd ellenőrzés alá kerülni.

Az S&P 2017-ben, a Jacob Zuma alatti rossz kormányzás mélypontján minősítette le Dél-Afrikát befektetésre nem ajánlott kategóriába, ami hosszú árnyékot vetett a gazdaságra. Az ország 2020-ban veszítette el utolsó befektetésre ajánlott besorolását a Moody's-tól.

Az idei évben nagyrészt sikerült elkerülni a gazdaságot megbénító áramkimaradásokat, és az Eskom állami energiavállalat nyolc év veszteség és kormányzati mentőcsomagokra való támaszkodás után ismét nyereségessé vált

- jegyezte meg a hitelminősítő.

"Az elmúlt 10 évben hanyatlásban voltunk, így ez valószínűleg fordulópontot jelez" - mondta Asief Mohamed, a fokvárosi Aeon Investment Management befektetési igazgatója. Hozzátette azonban, hogy a magas bűnözési szint és a korrupció mind a magán-, mind a kormányzati szektorban továbbra is aggodalomra ad okot.

Az S&P szerint a felminősítés Dél-Afrika közelmúltbeli költségvetési többletét (a kamatkiadások nélkül) és az Eskom csökkenő pénzügyi nyomását tükrözi. Ugyanakkor az ország államadóssága csak fokozatosan fog csökkenni, 2028-ra a GDP 75 százalékára, és a következő három évben az adósságszolgálat a bevételek közel ötödét fogja felemészteni.

A GDP-növekedés egy évtizeden át 1 százalék alatt maradt, de más pozitív fejlemények is történtek. Az országot nemrég törölték a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) szürke listájáról, míg a nemzeti egységkormány fennmaradása javította a befektetői bizalmat.

A kormány ezen a héten először csökkentette inflációs célját ebben az évszázadban 3 százalékra, ami erősítette a rand árfolyamát. Enoch Godongwana pénzügyminiszter szerdai féléves költségvetési beszámolójában elmondta, hogy az alacsonyabb cél "támogatja a háztartások kiadásait és az üzleti beruházásokat, fellendítve a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést".

Az S&P szerint Dél-Afrika GDP-növekedése idén 1,1 százalékra gyorsulhat a 2024-es 0,5 százalékról. A dél-afrikai eszközök kiemelkedően teljesítettek az idén még a többi feltörekvő piac ralija közepette is, miközben a rand értéke mintegy 10 százalékkal nőtt a dollárral szemben. A johannesburgi tőzsdeindex idén körülbelül egyharmadával emelkedett, ami dollárban közel 50 százalékos növekedést jelent. A dél-afrikai 10 éves randban denominált államkötvény hozama az áprilisi 11 százalékról körülbelül 8,7 százalékra csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images