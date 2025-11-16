Húsz éve nem láttunk ilyet – Új sztárja van a feltörekvő piacnak?

Az S&P pénteken BB-re javította Afrika legfejlettebb ipari országának devizában denominált szuverén hitelminősítését a korábbi BB- szintről, ami két fokozattal marad el a befektetésre ajánlott kategóriától. A helyi valutában fennálló adósság besorolása szintén egy fokozattal, BB+ szintre emelkedett.
A hitelminősítő pozitív kilátásokat fogalmazott meg, tekintettel a
költségvetési mutatók további javulásának és az államadósság stabilizálódásának lehetőségére.
A héten közzétett középtávú költségvetési frissítés jelezte, hogy az államadósság kezd ellenőrzés alá kerülni.
Az S&P 2017-ben, a Jacob Zuma alatti rossz kormányzás mélypontján minősítette le Dél-Afrikát befektetésre nem ajánlott kategóriába, ami hosszú árnyékot vetett a gazdaságra. Az ország 2020-ban veszítette el utolsó befektetésre ajánlott besorolását a Moody's-tól.
Az idei évben nagyrészt sikerült elkerülni a gazdaságot megbénító áramkimaradásokat, és az Eskom állami energiavállalat nyolc év veszteség és kormányzati mentőcsomagokra való támaszkodás után ismét nyereségessé vált
- jegyezte meg a hitelminősítő.
"Az elmúlt 10 évben hanyatlásban voltunk, így ez valószínűleg fordulópontot jelez" - mondta Asief Mohamed, a fokvárosi Aeon Investment Management befektetési igazgatója. Hozzátette azonban, hogy a magas bűnözési szint és a korrupció mind a magán-, mind a kormányzati szektorban továbbra is aggodalomra ad okot.
Az S&P szerint a felminősítés Dél-Afrika közelmúltbeli költségvetési többletét (a kamatkiadások nélkül) és az Eskom csökkenő pénzügyi nyomását tükrözi. Ugyanakkor az ország államadóssága csak fokozatosan fog csökkenni, 2028-ra a GDP 75 százalékára, és a következő három évben az adósságszolgálat a bevételek közel ötödét fogja felemészteni.
A GDP-növekedés egy évtizeden át 1 százalék alatt maradt, de más pozitív fejlemények is történtek. Az országot nemrég törölték a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) szürke listájáról, míg a nemzeti egységkormány fennmaradása javította a befektetői bizalmat.
A kormány ezen a héten először csökkentette inflációs célját ebben az évszázadban 3 százalékra, ami erősítette a rand árfolyamát. Enoch Godongwana pénzügyminiszter szerdai féléves költségvetési beszámolójában elmondta, hogy az alacsonyabb cél "támogatja a háztartások kiadásait és az üzleti beruházásokat, fellendítve a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést".
Az S&P szerint Dél-Afrika GDP-növekedése idén 1,1 százalékra gyorsulhat a 2024-es 0,5 százalékról. A dél-afrikai eszközök kiemelkedően teljesítettek az idén még a többi feltörekvő piac ralija közepette is, miközben a rand értéke mintegy 10 százalékkal nőtt a dollárral szemben. A johannesburgi tőzsdeindex idén körülbelül egyharmadával emelkedett, ami dollárban közel 50 százalékos növekedést jelent. A dél-afrikai 10 éves randban denominált államkötvény hozama az áprilisi 11 százalékról körülbelül 8,7 százalékra csökkent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában
Még mindig drónháború zajlik.
Ha nem sokára úgyis kipusztulunk, legalább hagyjuk szafírba mart történetünket a Hold porában
Kész a terv civilizációnk esszenciájának megőrzésére egy jövőben, amiben talán már mi magunk sem létezünk.
Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt
Szükségük van földgázra.
Orbán Viktor: Magyarország soha nem fogja elhagyni az EU-t
A védőpajzsra viszont épp Brüsszel miatt van szükség.
Újabb egy évig utazhatunk szabadon Kínába
Meghosszabbították a vízummentességet.
Télből a nyárba: idén félmillió forinttól indulnak a legjobb ajánlatok
Érdemes óvatosnak lenni az olcsónak tűnő lehetőségekkel.
Japán időzített demográfiai bombája: tényleg a robotok a válasz?
Sok még a kérdőjel.
A fiskális alkoholizmus korában csak a jövőnkre nem jut már elég pénz
Lesújtó megállapításokat tettek a ZEW kutatói a költségvetési politikáról.
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!