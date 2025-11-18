Megjött a figyelmeztetés: ordító jelei vannak, hogy Oroszország a NATO megtámadására készül, ugyanazt látjuk, mint a második világháború előtt

Kukuła úgy látja, Oroszország számos olyan cselekményt végrehajt most, amely látható volt 1939-ben, a második világháború előestéjén, vagy akár más háborúk előtti napokban.

Az ellenfél háborús készülődésbe kezdett. Olyan környezetet próbálnak létrehozni, melynek célja az állami intézményekbe vetett bizalom rombolása, mint a fegyveres erők vagy a rendőrség, ez pedig megteremti az alapjait potenciális, lengyel terület ellen elkövetett katonai agressziónak”

– mondta a lengyel vezérkari főnök.

Többször hangsúlyozta: az, hogy most háborús készülődést és szabotázsakciókat látunk, nem vezet törvényszerűen ahhoz, hogy háború is lesz –

Oroszország katonai agressziója ugyanis elrettenthető a NATO katonai képességeinek növelésével.

Attól függ, hogy mi, mint társadalom, mint állam és mint NATO-tagállamok, támasztunk-e határozott ellenállást, gyakorlatilag fel kell építenünk a hidegháború 2.0-t. Keményen költenünk kell majd védelmi képességeinkre és egyértelművé kell tennünk, hogy a NATO területei elleni támadást határozott ellenlépések követik majd, amely az agresszor, például az Oroszországi Föderáció számára komoly kockázatokkal jár”

– mondta a lengyel vezérkari főnök.

Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images