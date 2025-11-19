Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal

Az Axios információi szerint a terv négy fő területet érint: az ukrajnai békét, biztonsági garanciákat, az európai biztonságot, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolatait Oroszországgal és Ukrajnával. Egyelőre nem világos, hogyan kezeli a terv a kelet-ukrajnai területi kérdéseket, ahol az orosz erők lassan nyomulnak előre, de még mindig jóval kevesebb területet ellenőriznek, mint amit a Kreml követel.

A terv kidolgozását amerikai részről Steve Witkoff vezeti, aki intenzív egyeztetéseket folytatott Kirill Dmitrijevvel, Oroszország képviselőjével. Dmitrijev, aki az orosz állami vagyonalapot irányítja és aktívan részt vesz az Ukrajnával kapcsolatos diplomáciai erőfeszítésekben, október 24-26. között három napot töltött Miamiban Trump csapatával. Az orosz küldött az Axiosnak adott interjújában optimistán nyilatkozott a megállapodás sikerét illetően, mivel úgy érzi, hogy „az orosz álláspontot valóban meghallgatják”. Witkoff a tervről egyeztetett Rusztem Umerovval, Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadójával is Miamiban.

Dmitrijev szerint a kezdeményezés célja, hogy a Trump és Putyin által augusztusban Alaszkában elfogadott elvek alapján olyan javaslatot dolgozzanak ki, amely nemcsak az ukrajnai konfliktust kezeli, hanem az amerikai-orosz kapcsolatok helyreállítását és Oroszország biztonsági aggályait is.

Ez egy sokkal átfogóbb keretrendszer, amely alapvetően azt vizsgálja, hogyan teremthetünk végre tartós biztonságot Európában, nem csak Ukrajnában

– mondta.

Az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a Fehér Ház már megkezdte az európai tisztviselők tájékoztatását az új tervről. A forrás szerint reális esély van arra, hogy az ukránokat és az európaiakat is megnyerjék a tervnek, amelyet a különböző felek visszajelzései alapján alakítanának.

Úgy gondoljuk, most jó az időzítés ehhez a tervhez. De mindkét félnek gyakorlatiasnak és realistának kell lennie

– nyilatkozta.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images