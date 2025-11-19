Kiszivárgott: Trump a legnagyobb titokban átfogó ukrajnai béketerven dolgozik az oroszokkal

Az Axios információi szerint a terv négy fő területet érint: az ukrajnai békét, biztonsági garanciákat, az európai biztonságot, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolatait Oroszországgal és Ukrajnával. Egyelőre nem világos, hogyan kezeli a terv a kelet-ukrajnai területi kérdéseket, ahol az orosz erők lassan nyomulnak előre, de még mindig jóval kevesebb területet ellenőriznek, mint amit a Kreml követel.
A terv kidolgozását amerikai részről Steve Witkoff vezeti, aki intenzív egyeztetéseket folytatott Kirill Dmitrijevvel, Oroszország képviselőjével. Dmitrijev, aki az orosz állami vagyonalapot irányítja és aktívan részt vesz az Ukrajnával kapcsolatos diplomáciai erőfeszítésekben, október 24-26. között három napot töltött Miamiban Trump csapatával. Az orosz küldött az Axiosnak adott interjújában optimistán nyilatkozott a megállapodás sikerét illetően, mivel úgy érzi, hogy „az orosz álláspontot valóban meghallgatják”. Witkoff a tervről egyeztetett Rusztem Umerovval, Zelenszkij nemzetbiztonsági tanácsadójával is Miamiban.
Dmitrijev szerint a kezdeményezés célja, hogy a Trump és Putyin által augusztusban Alaszkában elfogadott elvek alapján olyan javaslatot dolgozzanak ki, amely nemcsak az ukrajnai konfliktust kezeli, hanem az amerikai-orosz kapcsolatok helyreállítását és Oroszország biztonsági aggályait is.
Ez egy sokkal átfogóbb keretrendszer, amely alapvetően azt vizsgálja, hogyan teremthetünk végre tartós biztonságot Európában, nem csak Ukrajnában
– mondta.
Az amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a Fehér Ház már megkezdte az európai tisztviselők tájékoztatását az új tervről. A forrás szerint reális esély van arra, hogy az ukránokat és az európaiakat is megnyerjék a tervnek, amelyet a különböző felek visszajelzései alapján alakítanának.
Úgy gondoljuk, most jó az időzítés ehhez a tervhez. De mindkét félnek gyakorlatiasnak és realistának kell lennie
– nyilatkozta.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Nukleáris dominóhatástól tart a diktatúra: kemény válaszlépéseket lengetett be Phenjan
Évek óta nem tapasztalt felkérésre érkezett reakció.
Meglett a hatása Trump pálfordulásának: ritka egyetértésben szavazták meg a képviselők a titkos akták kiadását
Az alsóházban szinte egyhangú döntés született az Epstein-ügyről.
Gyűlnek a viharfelhők Trump feje fölött: zuhanórepülésben a népszerűsége, különösen egy ügy tett be neki
Lassan eléri Joe Biden legrosszabb eredményét.
Van egy komoly problémája az egész világ átformálására fejlesztett amerikai szuperfegyvernek
A riválisok válaszra készülnek.
Aresztovics: összeállt a nagy terv, le fogják váltani Zelenszkijt
Kész forgatókönyvről beszélnek.
Ezermilliárd dolláros bomba: a közel-keleti hatalom majdnem megduplázza befektetéseit Amerikában
Nagy bejelentést tettek a Fehér Házban.
Mikor jöhet az első nagyobb hó Magyarországon? – Már látszik valami az előrejelzési térképeken
Még sok a bizonytalanság.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!