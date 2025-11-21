  • Megjelenítés
Egyre feszültebb a helyzet a keleti nagyhatalom partjainál: az amerikai tengerészgyalogság fokozza a jelenlétét
Az amerikai tengerészgyalogság fokozza jelenlétét a stratégiai fontosságú Jonaguni-szigeten, amely Japán legnyugatibb pontjaként kulcsszerepet játszhat egy esetleges tajvani konfliktus esetén - tudósított a Naval News.

A 12. Parti Logisztikai Zászlóalj idén kezdte meg a bárkaszállítmányok eljuttatását Jonaguni szigetére egy műveleti képesség bizonyítására szolgáló koncepció részeként. A Resolute Dragon 2025 hadgyakorlat keretében szállítókonténereket, hűtőberendezéseket és vizet juttattak el a szigetre, amelyeket a Japán Önvédelmi Erők Jonaguni táborába szállítottak. Szeptember 15-16. között a tengerészgyalogság tizennyolc 20 lábas ISO konténert, két víztartályt és egy 40 lábas hűtőkonténert rakodott ki, amelyek szeptember 19-re visszatértek a nahai katonai kikötőbe. Egy második szállítási misszió november 18-án fejeződött be, amikor egy bérelt bárka „humanitárius segítségnyújtási és katasztrófaelhárítási” felszereléseket szállított a Camp Jonaguni számára.

Múlt szombaton egy kínai drón repült a sziget közelében, ami a Japán Légierő F-15J vadászgépeinek bevetését eredményezte.

A drónrepülés időzítése egybeesett az amerikai tengerészgyalogság tervdokumentumaiban szereplő kirakodási és szállítási dátumokkal. Az Egyesült Államok a héten információkat tett közzé egy légi üzemanyag-utántöltő pont létrehozásáról is, amelyet a Japán Szárazföldi Önvédelmi Erőkkel közös Joint Exercise 07 kétoldalú gyakorlat során állítottak fel. A Forward Arming and Refueling Point (FARP) az 1. Tengerészeti Légi Szárnyhoz tartozó egységek közreműködésével jött létre, és ez volt az első alkalom, hogy ilyen légi központot hoztak létre a szigeten.

Korábban soha nem landolt amerikai tengerészgyalogság CH-53E-je ilyen messze délnyugatra Japánban, és FARP-ot sem állítottak fel itt korábban

- nyilatkozta Patrick X. Kelly őrnagy, a HMH-462 végrehajtó tisztje. Az üzemanyag-utántöltő pontot légi úton szállították Jonaguni szigetére Okinaváról, KC-130J repülőgépek segítségével, majd CH-53E Super Stallion helikopterek üzemanyag-utántöltésére használták.

A sziget elhelyezkedése és infrastruktúrája kritikus fontosságú, tekintettel a Tajvanhoz közeli pozíciójára és a már meglévő kikötőkre és kifutópályákra. Az állandó tengerészgyalogos jelenlét Jonagunin megtagadhatná a kínai haditengerészettől a Csendes-óceán nagyobb részéhez való hozzáférést, miközben logisztikai központként is működhetne, amely felszereléseket vagy ellátmányokat szállít Tajvanra. A Tajvanhoz való közelsége jelentős előnyöket kínál, amelyek megnehezítik a kínai hadsereg tervezését, különösen az amerikai stratégia tágabb összefüggésében, amely növelni kívánja a Kína hosszú hatótávolságú rakétarendszerei számára elérhető célpontok számát.

