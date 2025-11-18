  • Megjelenítés
A világ legerősebb hadseregének admirálisa beismerte: van egy terület, ahol lemaradnak a nagy riválistól
Globál

A világ legerősebb hadseregének admirálisa beismerte: van egy terület, ahol lemaradnak a nagy riválistól

Portfolio
A Defense News számolt be arról, hogy még az amerikai tengernagy, Daryl Caudle admirális is „lenyűgözőnek” tartja a kínai hajógyártási kapacitások bővülését.

Az elmúlt években viharos sebességgel bővül Kína haditengerészete, a hadihajók számában már meg is előzte az Egyesült Államokat, de tűzerőben és merülőtonnában még nem. Ez a gyors fejlődés az amerikai katonai vezetés figyelmét is felkeltette, akik érzékelték, hogy ezen a területen lemaradtak a riválisuktól. Daryl Caudle admirális azt jelentette ki, hogy törekednek az erőviszonyok kiegyenlítésére, méghozzá azzal, hogy a Távol-Kelet két hajógyártó hatalmát bevonják az amerikaiak céljaihoz, Dél-Koreát és Japánt.

Természetesen az aggályom, hogy hogyan használják ki ezeket a repülőgép-hordozókat globálisan

– mondta a tengernagy a tíz napos ázsiai körútja közben.

Peking alig pár napja, november 7-én helyzete szolgálatba az első saját fejlesztésű repülőgép-hordozóját, a Fucsient, amely már a legmodernebb elektromágneses katapultrendszerrel van felszerelve. Ez a technológia egyelőre kizárólag az Egyesült Államokban áll még rendelkezésre. Nem sokkal később az adott aggodalomra okot Washingtonban, hogy Kína megkezdi a tesztelését az eddigi legnagyobb kétéltű rohamhajójának. Az amerikai admirális is kénytelen volt elismerni, hogy imponálóak a járművek, amelyek felbukkantak.

A fejlődő kínai képességek ellenére azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok nagy előnye, hogy szoros és erős szövetséges vannak, így például Dél-Korea, Japán vagy Ausztrália. Mondatai fontos időpontban történtek, mivel az elmúlt napokban elharapódzott a feszültség Tokió és Peking között, mivel a szigetország miniszterelnöke kifejtette, hogy „kénytelen lenne beavatkozni”, amennyiben Kína megtámadná Tajvant.

Címlapkép forrása: Gladjimi Balisage/US Navy via Getty Images

