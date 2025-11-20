Egymás torkának estek a Távol-Kelet legfontosabb katonai hatalmai, elszabadulhat a pokol a feszült térségben

Az elmúlt napokban váratlan intenzitással újult ki a feszültség Japán és Kína között, miután a szigetország új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae kifejezte támogatását Tajvannak egy esetleges konfliktus esetén. A kijelentés valóságos földindulást okozott a diplomáciában, azóta egyre fenyegetőbb üzenetekkel dobálóznak a felek, miközben a keleti nagyhatalom már egy incidenssel jelezte, hogy nem fél fellépni, ha az érdekeit éri veszélyben. Elemzésünkben annak jártunk utána, hogy mi vezetett a két távol-keleti hatalom ingerült és fenyegető üzenetváltásaihoz, és mik ennek a történelmi alapjai.

Fellángoló vita

Laj Csing-tö, Tajvan elnöke hétfőn önmérsékletre kérte Pekinget, miután november 16-án arról szóltak a híradások, hogy a kínai parti őrség négy hajója bukkant fel a Szenkaku-szigetek (kínaiul Tiaju-szigetek) közelében.

Szeretném arra kérni a nemzetközi közösséget, hogy továbbra is figyelje Kína Japán elleni hibrid támadásait. Arra is kérem Kínát, hogy tanúsítson önmérsékletet, és egy nagy nemzethez méltó módon viselkedjen, ne pedig a regionális béke és stabilitás zavarkeltője legyen

– jelentette ki a politikus.

Az apró sziklákból álló lakatlan területek régóta a viták részét képezi, 1945-ben a második világháború lezárását követően az Egyesült Államok felügyelete alá került, majd amikor 1971-ben visszaadták a felügyeletet Tokiónak, Kína és Tajvan is benyújtotta az igényét a térség ellenőrzésére. Bár ez a vita és régóta húzódik és időről időre hasonló incidensekkel újul ki, ezúttal nem a szigetcsoport hovatartozása indította el a lavinát.

President Lai Ching-te has called on China to show restraint and avoid being a regional “troublemaker” as Beijing launches drills in the Yellow Sea. pic.twitter.com/axwtEBzbSe https://t.co/axwtEBzbSe — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) November 17, 2025

November 7-én Takaicsi Szanae, a szigetország kevesebb mint egy hónapja hivatalban lévő miniszterelnöke kifejtette, hogy amennyiben a felemelkedő nagyhatalom beváltja régi fenyegetését, és támadást indít Tajvan ellen, azt Tokióban „Japán fennmaradását veszélyeztető helyzetként” értékelnék. Azt is hozzátette, hogy

ebben a helyzetben katonai választ adnának Peking lépésére.

A pacifista országban 2015-ben fogadtak el törvényt, melynek értelmében lehetővé vált az önvédelmi erők bevetése néhány olyan helyzetben is, amikor nem közvetlenül az országot támadják. A kijelentés egyébként komoly fordulatot jelentett abban a kérdésben, hogy a térségi hatalmak miképpen reagálnának egy esetleges invázióra. Ezt megelőzően ugyanis – az Egyesült Államokkal az élen – a „stratégiai kétértelműség” volt a jellemző politika a térség jelentős katonai hatalmainál. Ennek lényege, hogy nem árulták el, miképpen viselkednének, ha esetleg Kína katonai támadást indítana a világ chipgyártó nagyhatalmának számító Tajvan ellen.

Az elmúlt években viszont Kína fokozta a politikai és katonai nyomását a vitatott hovatartozású szigeten, visszatérően egy 2027-es dátum kerül elő a lehetséges invázió időpontjával kapcsolatban. Washington továbbra sem terítette ki a lapjait, Donald Trump amerikai elnök csak annyit mondott, hogy megbeszélte Hszi Csin-ping kínai kollégájával, hogy „ameddig ő az elnök, addig biztosan nem indítanak támadást [a kínaiak] Tajvan ellen”. Ebben az értelemben mindenképpen felrúgta az eddigi dogmákat a „keleti Vaslady”. Hozzá kell tenni, hogy vannak még más, az Egyesült Államokkal szintén szoros kapcsolatot ápoló térségi országok – például Dél-Korea vagy a Fülöp-szigetek –, melyek nem nyilvánították ki, hogy miképpen lépnének fel egy esetleges invázió esetén.

Ahogy az borítékolható volt, a japán kormányfő kijelentése szinte azonnal fellobbantotta a feszültséget Kínával. Mindez azért is volt némileg meglepő, mivel Takaicsi Szanae és Hszi Csin-ping október 31-én még a dél-koreai Kjongdzsuban találkozott egymással, ahol szívélyes keretek között elköteleződésüket fejezték ki a „stratégiai, kölcsönösen előnyös, konstruktív és stabil” kétoldalú kapcsolatok építése mellett. Ehhez képest alig egy héttel később a kínai külügyminisztérium szóvivője, Lin Csien már kemény hangú üzenetben osztotta ki Tokiót, azzal vádolva a régi riválist, hogy az „beleavatkozik Kína belügyeibe”, valamint „megsérti az egy Kína elvet”.

Ezek a kijelentések súlyosan ellentmondanak a japán kormány korábbi politikai vállalásainak, természetüket és hatásukat tekintve is rendkívül károsak

– tette hozzá.

Azt is megjegyezte, hogy Peking „meg fogja valósítani az újraegyesítést, amely elkerülhetetlen”. Később aztán azt is kifejtette, hogy ez a téma egy „vörös vonalat” jelent. Ennél is tovább ment Hszüe Csien oszakai kínai konzul a bejegyzésében, amiben úgy fogalmaz, hogy „pillanatnyi habozás nélkül elvágja a nyakát”, amit sokan a japán kormányfő elleni nyílt fenyegetésként értelmeztek. Később ezt a bejegyzést törölték.

A diplomácia szintjén zajló üzengetések aztán november 16-án ugrottak egy újabbat azzal, hogy a már említett módon megjelentek Kína parti őrségi hajói a Szenkaku-szigeteknél. Mindez a fenyegetést egy újabb szintre emelte, bár összecsapásra, vagy más tettlegességre nem került sor. Egyáltalán nem lenne meglepetés, ha ez csak egy sorminta kezdetét jelentené: ameddig a két kormány nem rendezi a feszült viszonyát egymással, addig rendszeresen megjelenhetnek gyanús hajók, vagy illetéktelen légi járművek a szigetország közelében. Az elmúlt években láthatott a világ már hasonló esetekre példát, de fegyver egyetlen alkalommal sem dördült el.

TESTING THE WATERS: The Chinese coast guard conducted what it called a https://t.co/rQQVyCpkzr — Fox News (@FoxNews) November 16, 2025

Régi vitás szomszédok

A Japán és Kína közötti kapcsolatokat a mai napig terhelik a történelem béklyói. Bár a két távol-keleti hatalom évszázadok óta rivalizál egymással, ahogy azt a mostani nyilatkozatok is mutatják, az igazi feszültségforrást a 20. század eseményei jelentik. Alig egy évszázaddal ezelőtt ugyanis a császári Kína összeomlott, majd évtizedeken át tartó káosz következett, regionális hadurak hatalmi harcait szenvedte a lakosság, miközben az életszínvonal csökkent. Ebben a helyzetben emelkedett fel a később még fontos szereppel bíró két nagy tábor is: a kommunisták és a nacionalisták. A gyengeséget a birodalmi álmokat szövögető japán császári hadsereg kihasználta, ezért az 1930-as években támadást indítottak, az észak-kínai, nyersanyagokban gazdag Mandzsúria ellen, méghozzá nagy sikerrel, mivel a belviszályokkal terhelt védők nem tudtak ellenállni a nyomulásnak. Az eleinte inkább lokális összecsapásokból álló konfliktus 1937-ben széleskörű háborúvá alakult.

Sok történész ezt az időpontot tekint a második világháború valódi kirobbanási időpontjának, mások szerint ez a második kínai-japán háború kezdetének időpontja.

A nyomuló császáriak számos várost bevettek, közben a civil lakosság rengeteget szenvedett a háború következményeitől. Máig mérgezi a kapcsolatot Kína és Japán között a nankingi mészárlás, amely a szerényebb becslések szerint is több tízezer ember életét követelte, amikor a császári csapatok bevonultak a városba. Peking évtizedeken keresztül nem nagyon emlékezett a tragédiára, ám az 1980-as évektől kezdve a nankingi események egyre inkább az ország történelmének sötét lapjaira kerültek. A japán politika több képviselője igyekezett kisebbíteni az események súlyát, például az áldozatok valódi számán máig vita van a történészek között.

Territories under Japanese control at the time of surrender in WWII (August 15, 1945) pic.twitter.com/Hyo6NXBHxj https://t.co/Hyo6NXBHxj — Amazing Maps (@amazingmap) April 12, 2025

Japán 1945-ben vereséget szenvedett a második világháborúban, ennek következményeként pedig kivonultak a császári csapatok Kínából is. Ez nem hozta el a nyugalmat „a középső birodalomba”, mivel a régi, nacionalista-kommunista törésvonalak felújultak, és folytatódott a polgárháború. A harcoknak végül 1949-ben lett vége, amikor a Mao Ce-tung vezetésével a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) döntő fölénybe került, ezért a Csang Kaj-sek irányította nacionalista Kuomintang a jól védhető (korábban szintén japán megszállás alatt álló) Tajvanra menekült. Ebben az évben létre is jött a „két Kína”: a Kínai Népköztársaság a kontinensen, és a Kínai Köztársaság a szigeten. Ez a helyzet máig tart, az aktuális politikai fősodortól függően időről időre komoly feszültséget szítva a térségben, mivel Peking úgy ítéli meg, hogy Tajvanon „szeparatisták” vették át a hatalmat és ragaszkodik a „két Kína” összeolvasztásához, természetesen a Népköztársaság vezetése alatt. Japán szerepe itt abban nyilvánul meg, hogy az Egyesült Államok fontos szövetségeseként a sziget mellé állt, ez pedig csípte a kínai döntéshozók szemét.

Modern köntös

A mostani esetben viszont az különlegességet jelent, hogy Kína immáron a térség vezető gazdasági és katonai hatalma, bár utóbbi némileg megkérdőjelezi, hogy az Egyesült Államok szintén jelentős katonai kontingenssel van jelen a Távol-Keleten. A PLA növekvő ereje miatt viszont már egyáltalán nem biztos, hogy ez elrettentő hatású a kommunista Kína katonai támadásának megakadályozásához. Éppen ezért a regionális védelmi struktúrában Washington egyre nagyobb szerepet szán Japánnak, Dél-Koreának és a Fülöp-szigeteknek is, és bár volt róla szó, egyelőre egy amolyan „ázsiai NATO-szerű katonai szövetség” még várat magára.

Nem lehet azt sem mondani, hogy korábban ne kapott volna össze nagyon látványosan egymással Kína és Japán. 2005-ben például egy történelemkönyv miatt robbant ki a vita, mivel Peking álláspontja szerint a magáncég által kiadott oktatási anyagban szépítik a japánok szerepét a világégésnél, a második világháborús nankingi eseményeket pedig egyszerűen „incidensnek” nevezi. Később a 2010-es évek elején hosszú időn keresztül a már említett Szenkaku-szigetek körül alakult ki viszály, ez a téma akkoriban többször is mélypontra sodorta az országok közötti diplomáciai kapcsolatokat. 2014-ben kísértetiesen hasonló események játszódtak le, akkor Abe Sinzó miniszterelnök (aki egyébként Takaicsi Szanae pártfogója is volt) fejezte ki támogatását Tajvannak. 2018-ben a hangulat ismét nagyon fagyos volt, akkor

Peking gazdasági intézkedésekkel lépett fel a japán termékek ellen, kifejezetten a szigetország biztonságpolitikáját kérték számon.

A mostani adok-kapok nem állt le az üzengetésnél. November 15-én Peking figyelmeztette az állampolgárait, hogy ne utazzanak Japánba, ez pedig arra utal, hogy Kína a jól ismert eszköztárát veszi elő: a gazdasági erejét fitogtatva igyekszik a geopolitikai térben érvényesülni. A felhívást követően több kínai légitársaság is hirdetményeket tett közzé, amelyben a már lefoglalt utazásokat ingyen lehet átfoglalni, vagy visszatérítést kapnak az utasok lemondás esetén. A lépés súlyát jelzi, hogy 2025 januárja és szeptembere között összesen 7,5 millió kínai turista látogatott Japánba. Egy nappal később aztán a keleti nagyhatalom emelte a tétet, és azokat a kínai diákokat is figyelmeztette, akik januártól a szigetországban folytatnák a tanulmányaikat, hogy „romlik a közbiztonsági helyzet”. 2024-es adatok szerint nagyjából 120 ezer kínai diák folytatta a tanulmányait a szigetországban, a két lépés pedig önmagában dollármilliárdos veszteségeket okozhat Tokiónak.

China (including HK) made up 26.3% of Japan’s tourist arrivals in 2024. Chinese tourists also made up 20% of total tourist spending in the country. Chinese are also among the fastest growing tourist. But that’s now in danger of evaporating as Beijing warns citizens of travel to… pic.twitter.com/HoIG7Uds7w https://t.co/HoIG7Uds7w — Brian Tycangco 鄭彥渊 (@BrianTycangco) November 15, 2025

A kínai védelmi minisztérium is megszólalt, szerintük Japán súlyos vereséget szenvedne, amennyiben beavatkozna a Tajvani-szorosban.

A közösségi médiában valóságos hadjárat indult el a szigetország első női miniszterelnöke ellen. A két ország természetesen már beidézte egymás nagyköveteit a külügyminisztériumba, hogy ott számonkérje a másikat a helyzet csitítására, eddig inkább kisebb sikerrel. Természetesen a japán nyilvánosságban sem maradt kommentár nélkül a helyzet, Minoru Kihara, a japán kabinet főtitkára például megerősítette a kormányfő szavait:

a Tajvani-szoros békéje és stabilitása nemcsak Japán biztonsága, hanem a nemzetközi közösség stabilitása szempontjából is fontos

– mondta.

A mostani villongás Donald Trumpnak lehet a lehető legkényelmetlenebb, mivel az amerikai elnök sokoldalú kihívással nézhet szembe, aligha hiányzik számára most még egy komoly feszültség:

Továbbra is lóg a levegőben az ukrajnai háború ügye;

Gázában rendeződni látszik a konfliktus, de kifejezetten törékenynek tűnik a béke;

egyre súlyosabbnak tűnik a helyzet Venezuelában,

miközben a belpolitikában is van bőven problémája.

Az Egyesült Államok vezetője okkal gondolhatta, hogy az október végi ázsiai körútja után a Távol-Keleten átmenetileg nyugalom következik. Trump előbb Japánban járt, ahol jól alakult a megbeszélése Takaicsi Szanaéval, majd Dél-Koreában találkozott Hszi Csin-pinggel. A vámháború árnyékában itt egy amolyan „tűzszünettel felérő” megállapodást kötött Kínával, majd megismételte az elhíresült mondatát, amely szerint az ő személye garantálja, hogy nem lesz semmiféle kínai támadás Tajvan ellen.

Az amerikai politika egyelőre nem szólalt meg az ügyben, látványosan kivárnak, hogy pontosan mi lesz a hatalmak erőfitogtatásának vége. Eljöhet viszont az a pont, ahol az Egyesült Államoknak is muszáj lesz állást foglalnia, ebben a helyzetben pedig komoly dilemma elé kerülhet a Fehér Ház: lehet, hogy választania kell majd a régi szövetségese és az új megbékélésre bírt riválisa között. Vélhetően Washington az utolsó pillanatig szeretné megőrizni a semleges szerepét, és inkább

a Trump politikájában hangsúlyos békepárti üzeneteket fogják hangoztatni.

Egyelőre nem látszódik, hogy hol a vége Tokió és Peking vitájának, de az nyilvánvaló, hogy már rég nem arról szól a történet, hogy ki mit gondol a Tajvani-szoros biztonságáról, sokkal inkább a saját érdekek védelme dominál. November 17-én Li Csiang kínai miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a közelgő G20-as csúcstalálkozón nem tervez találkozni Takaicsi Szanaéval, tehát nem mutatkozik esély a megnyugvásra. Ugyanakkor nem lehet mondani, hogy a háttérben ne lennének kísérletek a helyzet csillapítására, egy magas rangú külügyminisztériumi tisztviselő Kínába látogatott, hogy tárgyaljon a helyi döntéshozókkal. A kezdeti optimizmus gyorsan lelohadt, japán külügyi források egy nappal később már arról számoltak be, hogy a misszió nem járt sikerrel. Peking azt követeli szomszédjától, hogy vonja vissza kijelentéseket, erre viszont Tokió nem hajlandó, így fennmaradt a patthelyzet.

With his head bowed, Kanai Masaaki, the Japanese Foreign Ministry official, listened to Liu Jinsong, director general of the Department of Asian Affairs of the Chinese Foreign Ministry.China held consultations with Japan in Beijing, urging it to withdraw Sanae Takaichi's… pic.twitter.com/leW1u7Fpko https://t.co/leW1u7Fpko — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) November 18, 2025

Korábban volt rá példa, hogy a két hatalom között akár évekre is megfagyott a levegő, nem tudni, hogy most mi lesz az erőfitogtatás vége. Peking parti őrségi hajóinak akció azt sejtetik, hogy még közel sem értünk a hajmeresztő incidensek végére a térségben, újabb gyanús mozgolódásra lehet számítani a napokban. Takaicsi Szanae például azzal emelte a tétet, hogy megfontolná a nukleáris fegyverek Japánba telepítését. Arra viszont kevés az esély, hogy elsöprő háború törne ki, ez lényegében egyik félnek sem az érdeke. A diplomácia eszköztárán túl előkerülhetnek a szigorú gazdasági lépések is (mint a már bejelentett japán tengeri termékek importtilalma), ez pedig súlyos károkat okozhat a feleknek, ami az amerikai vámháborúk idején külön fájdalmat jelenthet. Az szinte biztos, hogy

akárhogy is alakulnak az események, a két hatalom közötti rivalizálás továbbra is fennmarad.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images