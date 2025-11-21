Itt a friss hótérkép - Holnap reggelig még több hó jöhet!

Az ország nagy részén ugyan az eső esik, de a hegyek kifehéredtek reggelre, az éjszaka szinte az egész országba megérkezett a csapadék.
Egy mediterrán ciklon hozta meg a télies fordulatot, észak felől a hideg zúdul be, hozzá a nedvességet pedig egy dél felől fölénk pörgött ciklon okozza
- írja az Időkép legfrissebb előrejelzésében.
A szervezet meteorológusai ma reggel Dobogókőre siettek megnézni az éjjeli havazás eredményét, a Pilis közismert kilátóhelyén pedig reggel 10-12 cm vastag hóréteget találtak.
Azonban nemcsak Dobogókő, hanem a dunántúli hegyek, magasabb pontok, sőt néhol az alacsonyabban fekvő tájakra is kijutott a havazásból. A reggeli képek alapján nemcsak a hegységekben, hanem például Vas és Somogy vármegyében is vannak hóborította tájegységek.
A hó vizes és jól tapad, ugyanakkor sietni kell, ha szánkózni, hóembert építeni, hógolyózni akarunk, ugyanis napközben nem marad fagypont alatt a hőmérséklet, gyorsan olvadni fog a lehullott hó
- olvasható az Időképen.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. által futtatott, regionális modellek látókörébe is bekerült a hétvégi időszak. Az AROME előrejelző modell tipikusan pár tized fokkal hidegebb, és kissé nedvesebb légkört szimulál, mint a többi modell (praktikus, szakmai okokból), így előrejelzései kissé felülbecsültek lehetnek. Valószínűleg síkvidéken az előrejelzetthez képest több olvad el időközben. A modell egyelőre a szombati nap végéig lát el.
A WRF az előző modellhez képest ellentétes módon viselkedik. Előrejelzések egyelőre csak szombat délig (36 órás időszakra) érhetőek el nyers formában, a HungaroMet nem publikálja őket a teljes 48 órás időtartamra. A hóvastagság paraméter a honlapjukon sem elérhető.
Az utóbbi két, nagyfelbontású modellnél észrevehető, hogy a középhegységeink komoly "hóárnyékot" vetnek (pl. Bakony, Mátra, Bükk), azaz a széliránnyal ellentétes oldalon jóval kisebb mennyiséget várnak. Ennek megalapozott légkörfizikai okai vannak, és a jelenség a valóságban is megfigyelhető - a nedvességgel teli levegő a hegyeken átkelve ugyanis bizonyos mértékben kiszárad, sőt fel is melegszik.
A műholdképeket és az előrejelzéseket összefoglalva az látszik, hogy
a középhegységeinkben akár vastagabb hóréteg is kialakulhat, az Alpokalján és az Alföld délkeleti felén jó eséllyel nem kell majd a havat kotorni.
Budapesten a szokásos helyzet valószínű: legalacsonyabban szinte semmi, majd utcáról utcára felfelé haladva egyre több marad meg.
Frissítés:
Az Időkép délelőtt frissítette meteorológiai előrejelzéseit, amely alapján éjszaka újra számottevő havazás várható. Az előrejelzések szerint délután gyengül a csapadékintenzitás, és már főként eső esik, néhol a hegycsúcsokon hó. Napközben pozitív tartományban alakul a hőmérséklet, így a hó olvad. Az esti órákban viszont újabb nedves léghullám érkezik dél felől, ezzel együtt újabb havazás várható éjjel - írja az Időkép.
A havazás által érintett térségek várhatóan ismét a hegyek lesznek, síkvidéket tekintve a Dunántúl nyugati felén számíthatunk havazásra. Utóbbi tájakat lepel - egy-két centi hó boríthatja be, míg a hegycsúcsokon reggelre akár 10-15 centi is hullhat.
A hó mellett a középső, keleti és délkeleti tájak felé haladva egyre inkább havas eső, keleten, délkeleten eső fog esni. A hajnali, kora reggeli órákban néhol északkeleten nem kizárt ónos eső.
Tartós, vastag hóréteggel még nem kecsegtet az időjárás, ahhoz ugyanis napközben is fagypont alatt kellene maradjon a hőmérséklet
- zárul az Időkép legfrissebb jelentése.
Címlapkép forrása: Portfolio
