Megtörte a csendet Vlagyimir Putyin, meglepő dolgot állít az Egyesült Államok béketervéről

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint az Egyesült Államok 28 pontos béketerve alapjául szolgálhat az ukrajnai háború lezárásához, de Oroszországgal nem egyeztettek a részletekről - írja a Sky News.

Vlagyimir Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén bejelentette, hogy Moszkva megkapta az Egyesült Államok 28 pontos béketervét az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Az orosz államfő szerint

a terv "alapul szolgálhat" a békés rendezéshez, azonban hangsúlyozta, hogy a dokumentum részleteit nem vitatták meg Oroszországgal.

Putyin elmondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által javasolt béketervet már az augusztusi alaszkai találkozójuk előtt megvitatták. Hozzátette, hogy Oroszország az Anchorage-ban tartott megbeszélésen jelezte, egyetért az amerikai javaslatokkal kapcsolatban.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, ugyanakkor elégedett a "különleges katonai művelet" jelenlegi alakulásával is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén azt állította korábban, hogy az Egyesült Államok nem egyeztetett Oroszországgal érdemben az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó 28 pontos tervéről.

A fenti nyilatkozatok ugyanakkor szembemennek a brit Telegraph, és más nyugati médiumok értesüléseivel, miszerint a tervezetet egy múlt havi egyeztetésen, Miamiban készítette el Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó. 

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

