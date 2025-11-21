Kritikus ásványok kinyerését támogatja a Pentagon

A beruházás az Ukrajnának nyújtott 2022-es kiegészítő támogatási törvény forrásaiból valósul meg, és összhangban van a kormányzat azon célkitűzésével, hogy növelje a feldolgozott kritikus ásványok és származékos termékek előállítását.
"A gallium és a szkandium olyan kritikus ásványok, amelyek nélkülözhetetlenek számos védelmi gyártóipar és berendezés számára"
- nyilatkozta Mike Cadenazzi, a Pentagon ipari bázispolitikáért felelős helyettes államtitkára. "Mindkettő hazai előállításának fejlesztése a minisztérium prioritása."
Az ElementUSA vezető szakértő a kritikus ásványok és fémek ipari hulladékáramokból történő kinyerésében, amelyek elengedhetetlenek a nemzetvédelem számára. A DPA Title III támogatás felhasználásával a vállalat az Egyesült Államok egyik első gallium- és szkandiumtermelőjévé válik. Ezek az elemek nélkülözhetetlenek olyan rendszerek gyártásához, mint a rakétavédelmi platformok, érzékelők, vadászrepülőgépek és hiperszonikus fegyverek.
A vállalat egy szabadalmaztatott eljárást fog alkalmazni, amellyel több mint 30 millió tonna, ásványokban gazdag bauxit-maradványból nyerik ki ezeket a kritikus ásványokat, ami az alumínium-oxid finomítási folyamatának mellékterméke. Így az ElementUSA nemcsak hazai ellátási láncot hoz létre kritikus ásványokból, hanem ezt egy hulladéktermék megtisztításával teszi, további bányászat nélkül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
