Ledobták az oroszok a rettegett FAB-3000-et: hatalmas pusztítás maradt utána

Az orosz erők a mintegy három tonnás siklóbombával igyekeznek lezárni az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb csatáját. Mirnohrád gyakorlatilag teljesen körül van zárva, az ukrán források is arról számolna be, hogy már csak egyetlen útvonal vezet ki a városból. A háborút megelőzően még mintegy 50 ezer fős lakosságú település megszerzése kiemelten fontos lehet – a szomszédos Pokrovszkkal együtt – Moszkvának, mivel ez
2023 óta nem látott sikert jelentene az oroszoknak a háborúban.
A FAB-3000 siklóbombák hatalmas pusztítást végeznek, ahogy az a felvételen is látható:
️ HOLY MOLY! FAB-3000 GLIDE BOMB STRIKE on Mirnograd! The accuracy of the strike is MIND-BLOWING! pic.twitter.com/3WbVnVhFVW https://t.co/3WbVnVhFVW— RussiaNews (@mog_russEN) November 23, 2025
A FAB-3000 még a szovjet korszakban kifejlesztett bomba, amit Moszkva nagy mennyiségben gyártott. Az ukrajnai háborúval ezek előkerültek a raktárakból és a háborús események tapasztalatai alapján olyan fejlesztéseket kapott, amelyekkel megnőtt a hatótávolsága és a pontossága, az orosz légierő egyik legfontosabb fegyverévé vált. Rendszeresen használják a frontvonal közeli célpontok elleni csapásméréshez, mivel a hatalmas detonáció során gyakorlatilag teljesen megsemmisül a lebombázott pont.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút
Sok részlet derült ki.
Annyira bevált fegyver az ukrajnai harcmezőkön, hogy a legfontosabb amerikai szerv is ebben gondolkodik
Pedig van néhány gond ezzel.
60 év után derült ki: ez az egyik legfontosabb gyógyszer a népbetegségre, végre tudni, hogy működik
Ez sok mindent megmagyaráz.
Rég nem látott lufi miatt rettegnek a piacok - De mutatunk egy olcsó részvényt, ami sokkal többet érhet az elemzők szerint
A buborékgyanús mesterséges intelligencia nagyjátékosai közül.
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Ez lehet a legfontosabb.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.