Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Rubio a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv

erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz".

Megjegyezte, hogy

a tervet az Egyesült Államok készítette, az orosz fél észrevételei és Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei alapján.

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át.

Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk"

- mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv "lényegében az oroszok kívánságlistája", amely "iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére". Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

