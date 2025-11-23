  • Megjelenítés
FONTOS Vámok ide vagy oda, Kína megtalálta a kiskaput – és most ezzel is tarol Európában
Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?
Globál

Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?

MTI
Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Rubio a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv

erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz".

Megjegyezte, hogy

a tervet az Egyesült Államok készítette, az orosz fél észrevételei és Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei alapján.

Még több Globál

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa

Fontos találkozó vár Zelenszkijre

Példátlan lépésre készülhet Trump: már mindenki komolyan veszi a súlyos fenyegetést

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át.

Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk"

- mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv "lényegében az oroszok kívánságlistája", amely "iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére". Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb részletek derültek ki az amerikai béketerv születéséről

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

Kapcsolódó cikkünk

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton
Itt van az ukránok bosszúja a kedvezőtlen békefeltételek miatt? - Rommá bombázzák a szeparatista régiót
Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility