Fontos találkozó vár Zelenszkijre

Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, vasárnap később egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Carney közölte, hogy a megbeszélésre akkor kerül sor, amikor európai és más nyugati biztonsági tanácsadók Genfben az Egyesült Államok által előterjesztett béketervről tárgyalnak.

Hozzátette: a nyomon követést a nemzetbiztonsági tanácsadóik végzik. Még ma később beszél Zelenszkij elnökkel, hogy néhány kérdést lezárjanak – mindezt a johannesburgi G20-találkozó margóján közölte.

Forrás: Reuters

