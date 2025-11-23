  • Megjelenítés
FONTOS Vámok ide vagy oda, Kína megtalálta a kiskaput – és most ezzel is tarol Európában
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa

Portfolio
A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül  az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát.  Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Fontos találkozó vár Zelenszkijre

Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, vasárnap később egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok

A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.

ORFK: több mint 5300-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5317 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

