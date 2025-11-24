Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Hétfői hírfolyamunk
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Az ukrán erők friss felvételeket tettek közzé az FP-2 nagy hatótávolságú drónok csapásméréseiről.
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Elfogadhatatlan bármilyen, az Egyesült Államok és az Európai Unió által javasolt köztes megállapodás, amely nem Ukrajna teljes kapitulációjával egyenértékű – jelentette ki Alekszej Zsuravlev, az orosz állami Duma tagja, a védelmi bizottság alelnöke.
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Jakutföld ideiglenesen felfüggesztette az orosz katonai személyzet kifizetéseit a regionális költségvetési hiány és a kereslet előrejelzésének nehézségei miatt - tudósított az United24.
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter optimistán nyilatkozott az Egyesült Államok és Ukrajna között jelenleg zajló egyeztetésekről, hangsúlyozva, hogy jelentős előrelépést értek el a béketervvel kapcsolatban, de még több időre van szükség a megállapodás véglegesítéséhez - tudósított a Sky News.
Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál
Lengyelország megkezdte a „Keleti pajzs” egy részének építését a Kalinyingráddal közös határon – jelentette Clément Molin OSINT-elemző.
Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében
Oroszország több mint 120 katonát állomásoztat Venezuelában, akik a helyi erők kiképzését végzik - jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés vezetője, az United24 szerint. Budanov azt is elmondta, a különítményt az az Oleg Makarevics vezérezredes irányítja, akit az ukránok a Nova Kahovkai gát felrobbantásával vádolnak.
Állítja Oroszország: megsemmisítettek egy egész ukrán dandárt
A RIA Novosztyi jelentése szerint a harcokban súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg 95. dandárja, ahol az eredeti négyezer főből mindössze tíz katona maradt bevethető állapotban.
A végsőkig folytatná a háborút Oroszország – Egyetlen friss felvétel megmutatja, ez mennyire nehéz lesz
A háború előtt egyik legnagyobb orosz MT-LB lerakat, a 7004-es számú bázis teljesen kiürült – derült ki friss műholdképeken alapuló OSINT-elemzésekből.
Miközben mindenki a béketárgyalásokra figyelt, Ukrajna olyan támadást hajtott végre, amire nem volt még példa
A történelem során először lőtt le egy irányított, mélységi támadásra tervezett FP-1 drón egy orosz katonai helikoptert, mélyen annak hátországában – állítják az ukrán erők.
Most Európa jön
A Sky News értesülései szerint hamarosan rendkívüli telefonkonferenciát tartanak az Európai Unió és Ukrajna külügyminiszterei, miután véget ért a rövid egyeztetés Ukrajna és az Egyesült Államok között (lásd előző posztunkat).
A téma vélhetően a javasolt, és az Egyesült Államok által is elfogadott ukrán módosítók köre lesz.
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások eredményeként módosításokat eszközölnek a béketervben - számolt be a Sky News.
Itt van minden, amit tudni lehet az európai békejavaslatról: hosszú a lista
Folyamatosan szivárognak a friss információk arról, hogy Ukrajnai európai szövetségesei milyen módosításokat vezetnének be az ukrajnai békekötés érdekében az amerikai békejavaslathoz – közölte a Sky.
Friedrich Merz: egy dolog biztosan nem fog megvalósulni Trump béketervéből
Merz szerint valószínűtlen a Trump-féle békejavaslatról szóló megállapodás a november 27-i határidőig- tudósított a RBK.
Trump nagyon kiborult: szerinte hálátlanok az ukránok, ez komoly fordulatot mutat
Donald Trump amerikai elnök hevesen bírálta Ukrajnát és Európát a közösségi médiában, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a béketervről nyilatkozott - írta meg a Sky News.
Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút
Az orosz-ukrán háború lezárása érdekében megfogalmazott béketerv súlyos kihívás elé állította Kijevet, a legfrissebb hírek szerint néhány módosítási javaslatot dobtak be – írja a Bloomberg.
Ledobták az oroszok a pusztító FAB-3000-et: hatalmas pusztítás maradt utána
Egyelőre még nem sikerült Oroszországnak elfoglalnia Mirnohrádot Donyeck megyében, viszont továbbra is súlyos csapásokkal ostromolják a települést.
Egyre több részlet derül ki a béketervről: Ukrajna mégis megkaphatja Amerika egyik legjobb fegyverét
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának biztonsági garanciaként, amennyiben békemegállapodás születik a konfliktusban.
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Elkezdődtek a tárgylások Genfben az orosz-ukrán háború lezárásáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta az eseményeket.
Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el
Oroszország elutasíthatja az amerikai béketervet, és teljes győzelemre törekszik Ukrajnában - jelentette a Sky News.
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Európa és Ukrajna világossá tette: Oroszországgal csak akkor hajlandók területi kérdésekről tárgyalni, ha a frontvonal a jelenlegi érintkezési vonalon befagy, és a harcok leállnak – derül ki abból az ellenjavaslatból, amelyet a vasárnapi genfi találkozón mutatnak be az amerikai félnek. Eközben pedig már Trump is úgy fogalmaz, hogy a 28 pontos béketerv még messze nem a végleges ajánlatuk.
Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat
Donald Trump a vasárnapi genfi tárgyalások előtt közölte, hogy az általa előterjesztett 28 pontos ukrajnai béketerv még messze nem a végső ajánlat - írja a Sky News.
Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!
Az EU vezetői ellenjavaslatot dolgoztak ki, amelyet a mai genfi tárgyalásokon kívánnak bemutatni az amerikai és ukrán partnereknek – értesült a Sky News európai uniós forrásokból.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz csapatok három ukrajnai falut foglaltak el.
A tárca vasárnap közölte, hogy Dnyipropetrovszk megyében Tykhe és Odradne, Donyeck megyében pedig Petrivske került orosz kézre.
(Reuters)
Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés
Többszöri drónészlelés miatt szombat este átmenetileg leállították az eindhoveni repülőtér forgalmát, amely polgári és katonai repülőtérként is működik. Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések, Ursula von der Leyen már hibrid hadviselésről beszél.
Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?
Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.
Fontos találkozó vár Zelenszkijre
Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, vasárnap később egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok
A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.
ORFK: több mint 5300-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 5317 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa
