  • Megjelenítés
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Globál

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Portfolio
A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül  az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát.  Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Megosztás

Hétfői hírfolyamunk

Hétfői tudósításunk ide kattintva olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn

Megosztás

Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége

Az ukrán erők friss felvételeket tettek közzé az FP-2 nagy hatótávolságú drónok csapásméréseiről.

Tovább a cikkhez
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Megosztás

Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan

Elfogadhatatlan bármilyen, az Egyesült Államok és az Európai Unió által javasolt köztes megállapodás, amely nem Ukrajna teljes kapitulációjával egyenértékű – jelentette ki Alekszej Zsuravlev, az orosz állami Duma tagja, a védelmi bizottság alelnöke.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Megosztás

Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket

Jakutföld ideiglenesen felfüggesztette az orosz katonai személyzet kifizetéseit a regionális költségvetési hiány és a kereslet előrejelzésének nehézségei miatt - tudósított az United24.

Tovább a cikkhez
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Megosztás

Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter optimistán nyilatkozott az Egyesült Államok és Ukrajna között jelenleg zajló egyeztetésekről, hangsúlyozva, hogy jelentős előrelépést értek el a béketervvel kapcsolatban, de még több időre van szükség a megállapodás véglegesítéséhez - tudósított a Sky News.

Tovább a cikkhez
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Megosztás

Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál

Lengyelország megkezdte a „Keleti pajzs” egy részének építését a Kalinyingráddal közös határon – jelentette Clément Molin OSINT-elemző.

Tovább a cikkhez
Friss felvételeken az európai háborús készülődés: már épülnek az első erődítmények Kalinyingrádnál
Megosztás

Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében

Oroszország több mint 120 katonát állomásoztat Venezuelában, akik a helyi erők kiképzését végzik - jelentette ki Kirilo Budanov, az ukrán védelmi hírszerzés vezetője, az United24 szerint. Budanov azt is elmondta, a különítményt az az Oleg Makarevics vezérezredes irányítja, akit az ukránok a Nova Kahovkai gát felrobbantásával vádolnak.

Tovább a cikkhez
Jelentett a hírszerzés: Ukrajna egyik legnagyobb katasztrófájáért felelős tábornokot küldtek Donald Trump csapatai ellenében
Megosztás

Állítja Oroszország: megsemmisítettek egy egész ukrán dandárt

A RIA Novosztyi jelentése szerint a harcokban súlyos veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg 95. dandárja, ahol az eredeti négyezer főből mindössze tíz katona maradt bevethető állapotban.

Tovább a cikkhez
Állítja Oroszország: megsemmisítettek egy egész ukrán dandárt
Megosztás

A végsőkig folytatná a háborút Oroszország – Egyetlen friss felvétel megmutatja, ez mennyire nehéz lesz

A háború előtt egyik legnagyobb orosz MT-LB lerakat, a 7004-es számú bázis teljesen kiürült – derült ki friss műholdképeken alapuló OSINT-elemzésekből.

Tovább a cikkhez
A végsőkig folytatná a háborút Oroszország – Egyetlen friss felvétel megmutatja, ez mennyire nehéz lesz
Megosztás

Miközben mindenki a béketárgyalásokra figyelt, Ukrajna olyan támadást hajtott végre, amire nem volt még példa

A történelem során először lőtt le egy irányított, mélységi támadásra tervezett FP-1 drón egy orosz katonai helikoptert, mélyen annak hátországában – állítják az ukrán erők.

Tovább a cikkhez
Miközben mindenki a béketárgyalásokra figyelt, Ukrajna olyan támadást hajtott végre, amire nem volt még példa
Megosztás

Most Európa jön

A Sky News értesülései szerint hamarosan rendkívüli telefonkonferenciát tartanak az Európai Unió és Ukrajna külügyminiszterei, miután véget ért a rövid egyeztetés Ukrajna és az Egyesült Államok között (lásd előző posztunkat).

A téma vélhetően a javasolt, és az Egyesült Államok által is elfogadott ukrán módosítók köre lesz.

Megosztás

Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások eredményeként módosításokat eszközölnek a béketervben - számolt be a Sky News.

Tovább a cikkhez
Véget ért a genfi csúcstalálkozó a washingtoni béketervről - Meghozta a döntést az Egyesült Államok
Megosztás

Itt van minden, amit tudni lehet az európai békejavaslatról: hosszú a lista

Folyamatosan szivárognak a friss információk arról, hogy Ukrajnai európai szövetségesei milyen módosításokat vezetnének be az ukrajnai békekötés érdekében az amerikai békejavaslathoz – közölte a Sky.

Tovább a cikkhez
Itt van minden, amit tudni lehet az európai békejavaslatról: hosszú a lista
Megosztás

Friedrich Merz: egy dolog biztosan nem fog megvalósulni Trump béketervéből

Merz szerint valószínűtlen a Trump-féle békejavaslatról szóló megállapodás a november 27-i határidőig- tudósított a RBK.

Tovább a cikkhez
Friedrich Merz: egy dolog biztosan nem fog megvalósulni Trump béketervéből
Megosztás

Trump nagyon kiborult: szerinte hálátlanok az ukránok, ez komoly fordulatot mutat

Donald Trump amerikai elnök hevesen bírálta Ukrajnát és Európát a közösségi médiában, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a béketervről nyilatkozott - írta meg a Sky News.

Tovább a cikkhez
Trump nagyon kiborult: szerinte hálátlanok az ukránok, ez komoly fordulatot mutat
Megosztás

Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút

Az orosz-ukrán háború lezárása érdekében megfogalmazott béketerv súlyos kihívás elé állította Kijevet, a legfrissebb hírek szerint néhány módosítási javaslatot dobtak be – írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Itt az ellenjavaslat: Ukrajna ezzel zárná le a háborút
Megosztás

Ledobták az oroszok a pusztító FAB-3000-et: hatalmas pusztítás maradt utána

Egyelőre még nem sikerült Oroszországnak elfoglalnia Mirnohrádot Donyeck megyében, viszont továbbra is súlyos csapásokkal ostromolják a települést.

Tovább a cikkhez
Ledobták az oroszok a pusztító FAB-3000-et: hatalmas pusztítás maradt utána
Megosztás

Egyre több részlet derül ki a béketervről: Ukrajna mégis megkaphatja Amerika egyik legjobb fegyverét

Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának biztonsági garanciaként, amennyiben békemegállapodás születik a konfliktusban.

Tovább a cikkhez
Egyre több részlet derül ki a béketervről: Ukrajna mégis megkaphatja Amerika egyik legjobb fegyverét
Megosztás

Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár

Elkezdődtek a tárgylások Genfben az orosz-ukrán háború lezárásáról, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta az eseményeket.

Tovább a cikkhez
Zajlanak a tárgyalások: Zelenszkij elmondta, hogy mit vár
Megosztás

Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el

Oroszország elutasíthatja az amerikai béketervet, és teljes győzelemre törekszik Ukrajnában - jelentette a Sky News.

Tovább a cikkhez
Kibukott: Oroszország már most készül elutasítani a washingtoni béketervet, csak a teljes győzelmet fogadná el
Megosztás

Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!

Európa és Ukrajna világossá tette: Oroszországgal csak akkor hajlandók területi kérdésekről tárgyalni, ha a frontvonal a jelenlegi érintkezési vonalon befagy, és a harcok leállnak – derül ki abból az ellenjavaslatból, amelyet a vasárnapi genfi találkozón mutatnak be az amerikai félnek. Eközben pedig már Trump is úgy fogalmaz, hogy a 28 pontos béketerv még messze nem a végleges ajánlatuk.

Tovább a cikkhez
Máris befutott Brüsszel és Kijev kemény válasza az amerikai béketervre!
Megosztás

Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat

Donald Trump a vasárnapi genfi tárgyalások előtt közölte, hogy az általa előterjesztett 28 pontos ukrajnai béketerv még messze nem a végső ajánlat - írja a Sky News.

Tovább a cikkhez
Fordulat a béketervnél: Trump szerint ez még messze nem a végső ajánlat
Megosztás

Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!

Az EU vezetői ellenjavaslatot dolgoztak ki, amelyet a mai genfi tárgyalásokon kívánnak bemutatni az amerikai és ukrán partnereknek – értesült a Sky News európai uniós forrásokból.

Tovább a cikkhez
Brüsszel máris ellenjavaslatot készít az ukrán béketervre!
Megosztás

Az orosz védelmi minisztérium szerint az orosz csapatok három ukrajnai falut foglaltak el.

A tárca vasárnap közölte, hogy Dnyipropetrovszk megyében Tykhe és Odradne, Donyeck megyében pedig Petrivske került orosz kézre.

(Reuters)

Megosztás

Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés

Többszöri drónészlelés miatt szombat este átmenetileg leállították az eindhoveni repülőtér forgalmát, amely polgári és katonai repülőtérként is működik. Az utóbbi hónapokban Európa-szerte számottevő fennakadásokat okoztak drónok és más légtérsértések, Ursula von der Leyen már hibrid hadviselésről beszél.

Tovább a cikkhez
Drónok bénították meg Európa egyik fontos repülőterét - Brüsszel szerint ez már hibrid hadviselés
Megosztás

Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki - jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Tovább a cikkhez
Máris kiderült az igazság az új ukrajnai béketervről?
Megosztás

Fontos találkozó vár Zelenszkijre

Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, vasárnap később egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Tovább a cikkhez
Fontos találkozó vár Zelenszkijre
Megosztás

A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok

A Kremltől mindössze 120 kilométterre mértek dróncsapást az ukránok a Satura erőműre.

Tovább a cikkhez
A Kremlhöz ijesztően közel mértek pusztító csapást az ukránok
Megosztás

ORFK: több mint 5300-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5317 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 13 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Megosztás

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Állítja Oroszország: megsemmisítettek egy egész ukrán dandárt
Bemondta Európa vezető nagyhatalma: csak így lehet béke Ukrajnában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility