Jogerős ítélet született a francia politikai óriás ellen: illegális pénzügyek miatt marasztalták el

A francia Semmítőszék helybenhagyta Nicolas Sarkozy korábbi elnök ítéletét. A 2012-es kampány tiltott finanszírozása miatt ítélték el az egykori államfőt – számolt be a Reuters.

A Semmítőszék (Cour de cassation) szerdán megerősítette a volt köztársasági elnök elmarasztalását a 2012-es, sikertelen újraválasztási kampányhoz kapcsolódó jogellenes finanszírozás ügyében.

A döntés újabb jogi pofont jelent Sarkozy számára. Nemrég egy másik ügyben hozott ítélet miatt csaknem egy hónapot töltött börtönben.

A 70 éves, nagyapja révén magyar származású politikust 2021-ben, majd 2024-ben is elítélték a választási kampányhoz köthető jogsértések miatt.

A fellebbezést követően a Semmítőszék most helybenhagyta az ítéleteket, kimondva, hogy a tiltott kampányfinanszírozás megállapítást nyert.

A bíróság fenntartotta az egyéves, szabadságvesztéssel nem járó büntetést, amelynek felét felfüggesztették. Sarkozy ügyvédei közölték, hogy ügyfelük fontolgatja az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulást.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Xavier Laine/Getty Images