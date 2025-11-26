Nem várt helyről kapott erős kritikát Brüsszel: egyetlen út maradt a kontinens előtt

A világgazdaság az amerikai vámokon túlmutató, átfogó átalakuláson megy keresztül, ezért Európának elsősorban belföldön kell új növekedési forrásokat találnia – mondta Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza. A Reuters Econ World podcastnak adott interjúban úgy fogalmazott: a kontinens alig bővült a járvány óta, mert Kína kiszorítja Európát a kulcsfontosságú exportpiacokról, az ipar versenyképessége gyengül, a háztartások inkább megtakarítanak, az amerikai importvámok pedig tovább nehezítik a külső értékesítést.
Lane szerint Kína, amely korábban jelentős felvevőpiaca volt az európai termékeknek, mára saját, magas hozzáadott értékű versenyszektorokat épített ki. Így vevőből versenytárssá vált, és beszűkítette az európai kivitel mozgásterét.
A világgazdaságban megfordult a komparatív előnyök mintázata. Kína most nagyon erős számos ágazatban
– mondta. Hozzátette: a geopolitikától függetlenül is „alapvető gazdasági realitás, hogy megváltozott az export és a belföldi értékesítés relatív vonzereje”.
Az amerikai vámok súlyosbíthatják az európai export gondjait, de Lane visszafogottan ítéli meg a hatásukat. Szerinte az Egyesült Államokban a mesterségesintelligencia-beruházások lendülete és a magas állami költekezés fenntartja a keresletet, ezért a kereskedelmi visszaesés korlátozott lehet. „Ilyen körülmények között a vállalatok meglehetősen jól át tudják hárítani a vámemeléseket az amerikai importőrökre és a fogyasztókra.
Az Egyesült Államok fontos, de nem az európai gazdaság elsődleges hajtóereje
– fogalmazott.
Ugyanakkor a vámok átrendezik a globális kereskedelmi áramlásokat, különösen Ázsiában, és Európa már a saját piacán is erősebb kínai versennyel szembesül. "Kína többet exportál Délkelet-Ázsiába, Délkelet-Ázsia többet az Egyesült Államokba, és Kína többet Európába és a világ más részeire. Ez nagyon nagy átrendeződés" – mondta Lane.
A szakember szerint Európának nem szabad önként visszavonulnia az exportpiacokról, hiszen a kereskedelem pozitív összegű játék.
Ugyanakkor a 350 milliós belső piac önmagában is bőséges növekedési terepet kínálna, ha a blokk tovább bontaná a belső akadályokat.
„Az Egyesült Államok példája a valódi egységes piac. Méretre van szükség, hogy megtérüljenek a digitális gazdaság szempontjából leginkább releváns beruházások” – mondta.
Ezt a méretet nehéz elérni, ha az Európai Unió 27 tagállamból áll
– tette hozzá, majd Lane rámutatott, hogy mindez sok, országonként eltérő, részletes, nehéz és időigényes reformot igényel.
Hozzátette: a blokk peremén lévő több ország, különösen Spanyolország, már elindult ezen az úton, és most a gyorsabb növekedés előnyeit élvezi.
Érdemes azon gondolkodni, miként lehet erősebb belföldi keresletet biztosítani Európában. Ez részben fiskális politika, részben [a belső piac egységesítését célzó] reformok kérdése
– mondta.
„Így erősödnek a beruházási és innovációs ösztönzők Európában. Az autonómiát is sokkal könnyebb megteremteni, ha a belföldi kereslet elég erős” – zárta előadását.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images
