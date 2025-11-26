  • Megjelenítés
Lövöldözések az elnöki palotában: úgy néz ki, éppen katonai puccs zajlik egy országban
Lövöldözések az elnöki palotában: úgy néz ki, éppen katonai puccs zajlik egy országban

Államcsínyt hajtott végre a hadsereg az afrikai Bissau-Guineában, miután hétfőn mind az eddigi elnök, mind legfőbb kihívója győztesnek hirdette magát a vasárnap tartott államfőválasztáson – írja a Reuters.

Umaro Sissoco Embalo elnök és fő ellenzéki kihívója, Fernando Dias is győzelmet hirdetett az elnökválasztás után.

Szerdán azonban

lövöldözések törtek ki a választási bizottság irodáiban, az elnöki palotában és a belügyminisztériumban,

egy nappal a végleges eredmények kihirdetése előtt.

A hadsereg vezetői az állami tévében nyilatkozva azt mondták, az elnököt elmozdították pozíciójából, az állami intézmények működését felfüggesztették, lezárták a határokat és a légteret, illetve kijárási tilalmat rendeltek el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

