Alig lépett hatalomra, máris elgáncsolhatják Donald Trumpot – Szépen sorban olvadnak le az elnök támogatói?

Ha a Donald Trumpot 2024-ben győzelemre segítő széles választói koalíció tartósságára szeretnénk feltételezéseket gyártani, akkor New Jerseyben nagyon érdekes adatokat lehet látni - mondta a Portfolio újságírója.
Például van egy Passaic megye nevű területe az államnak, ami 42 százalékban latino. Azt a megyét Trump 3 százalékponttal megnyerte tavaly, viszont most a demokrata kormányzójelölt nyert 16-tal. Tehát ebben a nagyon durván latino, nem abszolút többségű, de egyszerű többségű megyében ekkora kilengés volt, ami nyilván egy baljós jel a republikánusok számára
- hívta fel a figyelmet Szabó Ákos.
A nemrég feloldott kormányzati leállásról és azt előidéző kongresszusi patthelyzetről elmondta, összességében döntetlen születhetett a politikai kötélhúzásban. Ugyanakkor miután a republikánusok nem hosszabbították meg az idén lejáró egészségbiztosítási adókedvezményeket, a demokraták sikeresen a közbeszéd középpontjába helyezték az ObamaCare árának növekedését, ami milliók pénztárcáját érintheti súlyosan. Így republikánus szempontból
az nem feltétlenül jó kampányüzenet a '26-os [félidős kongresszusi] választások előtt, hogy mi vagyunk a párt, aki megduplázta a te egészségbiztosítási kiadásaidat, szavazz ránk!
Az Epstein-botrány és egyéb kérdések miatt egyre megosztottabbá váló Trump-párti MAGA-koalíció széttöredezéséről Szabó Ákos úgy vélekedett, valóban jöttek a republikánus elnöktől olyan jelzések, melyek
megkérdőjelezhették az "Amerika az első" elv melletti elköteleződését.
Jelenleg azt látjuk, hogy ahelyett, hogy Trump okot adna arra, hogy elmenjenek szavazni a támogatói, még inkább mintha demotiválná őket ezekkel a lépéseivel. Arról nem is beszélve, hogy az olyan szavazók, akik nem keményvonalasan MAGA-pártiak, hanem főleg a gazdaság miatt szavaztak Trumpra – a Biden-féle infláció volt az első számú motiváló okuk – azok is azt látják, hogy nem foglalkozik a [gazdaságpolitikával] az elnök.
- fogalmazott a Portfolio elemzője.
- Az adásban szó esett még a Jeffrey Epstein-ügy hátteréről és jelentőségéről,
- beszéltünk arról, hogy mit olvashatunk ki Trump és a szocialista Zohran Mamdani, New York megválasztott polgármesterének kedélyes egyeztetéséből,
- valamint arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy az esetleges ukrajnai béke megmentheti-e az amerikai elnök süllyedőben lévő népszerűségi mutatóit.
A Portfolio külpolitikai videós podcastjének legújabb adását visszanézheted és meghallgathatod a fentebb beágyazott lejátszókon keresztül.
A Global Insight kéthetente jelenik meg többek közt a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple Podcast felületein.
Addig is iratkozz fel a Portfolio YouTube-csatornájára és kövess be minket a közösségi médiában, hogy biztosan ne maradj le a következő műsorunkról!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
