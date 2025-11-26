  • Megjelenítés
Hatalmas erősítés érkezik a lengyel haditengerészethez: zöld utat kaptak az A26-osok
Hatalmas erősítés érkezik a lengyel haditengerészethez: zöld utat kaptak az A26-osok

Lengyelország a svéd Saab A26-os tengeralattjáróit választotta: három egységet rendel az Orka-program keretében, hogy erősítse a Balti-tenger védelmét – írja a Reuters.

A varsói kormány szerdán bejelentette, hogy több milliárd dollár értékű megállapodást köt a svéd Saab-bal.

Varsó az ukrajnai orosz invázió 2022-es kezdete óta jelentősen emelte védelmi kiadásait az Oroszországból érkező fenyegetés miatt. Az Orka-program keretében megvalósuló tengeralattjáró-beszerzés e program egyik legnagyobb tétele.

Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes szerint összességében Svédország adta a legjobb ajánlatot: a szállítási ütemezésben és az operatív képességekben, különösen a Balti-tengeren. A szerződés értékét mintegy 10 milliárd zlotyra, azaz körülbelül 2,73 milliárd dollárra becsülte. Hozzátette, hogy

a szélesebb együttműködés részeként Svédország bizonyos fegyverrendszereket Lengyelországtól vásárol, és átmeneti, kiképzési célú tengeralattjárót is biztosít a lengyel haditengerészetnek.

A kereskedelmi szerződés lezárását legkésőbb 2026 második negyedévére tervezik, az első új egység leszállítását 2030-ra várják.

Varsó Németországtól, Olaszországtól, Franciaországtól, Spanyolországtól és Dél-Koreától is kapott ajánlatot, az Egyesült Királyság pedig a svéd pályázatot támogatta.

Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

