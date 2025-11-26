Itt az újabb fordulat: a világ egyik leggazdagabb országa mégis venne a szupermodern amerikai F-35A-ból

Donald Trump amerikai elnök a beiktatását követően vámháborút kezdett az egész világ ellen, ez pedig az Egyesült Államok katonai üzleteire is hatással volt. Az egyik kulcsfontosságú terület a csúcsmodern F-35A típusú vadászgép eladása volt, ám néhány ország a bejelentett intézkedések hatására elkezdett hezitálni a megrendeléssel, felmerült, hogy esetleg egy népszavazáson megakadályozzák a beszerzést. A két kormány álláspontja azóta valamelyest közeledett, ismét úgy tűnik, hogy Bern megvenné az F-35A-t, de átütemezve. Ennek értelmében a 2020-as referendumon meghatározott 6 milliárd svájci frankos költségkereten belül gondolkodnának.

Mindez azt jelentené, hogy összesen 30 vadászgépet rendelhetnek most, és további 10-et pedig opciósan. Eredetileg 36 ötödik generációs vadászbombázóról volt szó.

Az eredeti elképzelésben az ár magába foglalta a repülőgép törzsét, a hajtóműveket, a személyzet kiképzését, a kezdeti logisztikát, bizonyos infrastruktúrát és az irányított lőszerek első adagját. Ugyanakkor jelenleg a költségtúllépés mértékét valahová 750 és 1 milliárd frank közé tették, mindez politikailag érzékennyé vált az alpesi országban. Ugyanakkor a Svájci Légierő számára égetően szükségesek az F-35A vadászgépek, mivel ezek légrendészeti feladatokat, légvédelmi fenyegetések elhárítását, adott esetben pedig precíziós csapásokat is képesek végrehajtani. A lopakodó képesség szinte teljesen láthatatlanná teszi az ellenséges radarok előtt, valamint a modern elektronikai berendezések, szenzorok és szoftverek segítségével valóságos adatközpontként is használható.

