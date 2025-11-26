Olyan fegyverre írt ki pályázatot, amit nem igazán engednek a nemzetközi egyezmények - Kegyetlen eszköz az XM1208

A november 20-án közzétett piackutatás szerint a hadsereg olyan gyártókat keres, akik képesek évi 30 ezer darab XM1208 lövedéket előállítani. Az Egyesült Államok jelenleg havi 40 ezer tüzérségi lövedéket gyárt.

A felhívás hangsúlyozza, hogy az XM1208 több gyártó által is előállítható, és a jelentkezőknek meg kell adniuk minimális fenntartható és maximális gyártási kapacitásukat.

Az XM1208 kilenc M99 típusú másodlagos töltetet tartalmaz, és mind az M109A6/A7 Paladin, mind az M777A2 tarackokból kilőhető. Hatótávolsága körülbelül 22,5 kilométer.

A másodlagos töltetek előre meghatározott időben válnak ki a lövedékből, és egyenként mintegy 1200 volfrám repeszt szórnak szét körülbelül 1,5 méterrel a célterület felett.

Ha egy másodlagos töltet közelségi gyújtója meghibásodik, négy tartalék rendszer lép működésbe: becsapódáskor történő detonáció, pirotechnikai és két elektronikus gyújtó.

A hadsereg két tervezési célt próbál összeegyeztetni: olyan tüzérségi lövedékeket akar, amelyek több másodlagos töltetet indíthatnak, de nem sértik a kazettás fegyvereket tiltó nemzetközi egyezményeket.

A kazettás fegyverek problémája a fel nem robbant bombák magas aránya, amely a korábbi amerikai DPICM lövedékeknél 2-14% között mozgott (összehasonlítás képpen az orosz kazettás fegyvereknél ez az arány 40%). Ez azt jelentette, hogy a csatatereken számos fel nem robbant bomba maradt, amelyek a harcok befejezése után is veszélyeztették a civileket.

2008-ban az amerikai védelmi minisztérium előírta, hogy a kazettás lőszerek fel nem robbant aránya nem haladhatja meg az 1%-ot, bár ezt a döntést 2017-ben visszavonták, mivel 4% alá tartósan sosem sikerült letornázni a meghibásodási arányt

A hadsereg most a DPICM-et a Cannon-Delivered Area Effects Munition (C-DAEM) programmal tervezi felváltani, amely magában foglalja az XM1180 páncéltörő és az XM1208 élőerő és páncélozatlan járművek elleni lövedékeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images