Olyan fegyverre írt ki pályázatot, amit nem igazán engednek a nemzetközi egyezmények - Kegyetlen eszköz az XM1208

A november 20-án közzétett piackutatás szerint a hadsereg olyan gyártókat keres, akik képesek évi 30 ezer darab XM1208 lövedéket előállítani. Az Egyesült Államok jelenleg havi 40 ezer tüzérségi lövedéket gyárt.
A felhívás hangsúlyozza, hogy az XM1208 több gyártó által is előállítható, és a jelentkezőknek meg kell adniuk minimális fenntartható és maximális gyártási kapacitásukat.
Az XM1208 kilenc M99 típusú másodlagos töltetet tartalmaz, és mind az M109A6/A7 Paladin, mind az M777A2 tarackokból kilőhető. Hatótávolsága körülbelül 22,5 kilométer.
A másodlagos töltetek előre meghatározott időben válnak ki a lövedékből, és egyenként mintegy 1200 volfrám repeszt szórnak szét körülbelül 1,5 méterrel a célterület felett.
Ha egy másodlagos töltet közelségi gyújtója meghibásodik, négy tartalék rendszer lép működésbe: becsapódáskor történő detonáció, pirotechnikai és két elektronikus gyújtó.
A hadsereg két tervezési célt próbál összeegyeztetni: olyan tüzérségi lövedékeket akar, amelyek több másodlagos töltetet indíthatnak, de nem sértik a kazettás fegyvereket tiltó nemzetközi egyezményeket.
A kazettás fegyverek problémája a fel nem robbant bombák magas aránya, amely a korábbi amerikai DPICM lövedékeknél 2-14% között mozgott (összehasonlítás képpen az orosz kazettás fegyvereknél ez az arány 40%). Ez azt jelentette, hogy a csatatereken számos fel nem robbant bomba maradt, amelyek a harcok befejezése után is veszélyeztették a civileket.
2008-ban az amerikai védelmi minisztérium előírta, hogy a kazettás lőszerek fel nem robbant aránya nem haladhatja meg az 1%-ot, bár ezt a döntést 2017-ben visszavonták, mivel 4% alá tartósan sosem sikerült letornázni a meghibásodási arányt
A hadsereg most a DPICM-et a Cannon-Delivered Area Effects Munition (C-DAEM) programmal tervezi felváltani, amely magában foglalja az XM1180 páncéltörő és az XM1208 élőerő és páncélozatlan járművek elleni lövedékeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lövöldözések az elnöki palotában: úgy néz ki, éppen katonai puccs zajlik egy országban
A hadsereg elmozdította az elnököt, átvette a hatalmat.
Itt az újabb fordulat: a világ egyik leggazdagabb országa mégis venne a szupermodern amerikai F-35A-ból
Maradt még megválaszolatlan kérdés.
Hatalmas erősítés érkezik a lengyel haditengerészethez: zöld utat kaptak az A26-osok
A Saab pályázata nyert a tengeralattjáró-beszerzésen.
Olyan fegyverre írt ki pályázatot, amit nem igazán engednek a nemzetközi egyezmények - Kegyetlen eszköz az XM1208
Lényegében megdupláznák a lőszergyártást.
Nem várt helyről kapott erős kritikát Brüsszel: egyetlen út maradt a kontinens előtt
Az Európai Uniót már csak egyetlen dolog mentheti meg Philip Lane szerint.
Változatok tehetségmegtartásra − A fizetésemelésen túli horizontokat boncolgatták a HR-szakma vezető képviselői
A perszonalizált motiváció ne legyen üres frázis.
Putyin tanácsadója megszólalt a kiszivárgott beszélgetésről: valaki szándékosan szabotálja a béketárgyalásokat
A Bloomberg közölte a Steve Witkoff-fal folytatott megbeszélésének leiratát.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.