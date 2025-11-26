  • Megjelenítés
Putyin tanácsadója megszólalt a kiszivárgott beszélgetésről: valaki szándékosan szabotálja a béketárgyalásokat
Portfolio
Oroszország szerint elfogadhatatlan, hogy kiszivárogtatták a Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff közötti telefonbeszélgetést – írja a Reuters.

A Bloomberg szivárogtatta ki az Usakov és Witkoff közötti telefonbeszélgetést, melyben utóbbi tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan lehet bemutatni Trump számára a béketervet. A Bloomberg nem adott választ arra, hogyan jutott a telefonbeszélgetés birtokába.

Usakov azt mondta, a beszélgetést nem publikálásra szánták, és nem lett volna szabad kiszivárogtatni.

Ez elfogadhatatlan

– mondta Putyin tanácsadója, hozzátéve, hogy a kiszivárogtatás célja az volt, hogy akadályozzák az Oroszország és az Egyesült Államok közötti párbeszédet.

Usakov elmondta, hogy néhány beszélgetése titkosított kormányzati csatornákon keresztül zajlott, amelyeket ritkán hallgatnak le és szivárogtatnak ki, kivéve, ha valamelyik fél szándékosan ezt akarja.

Az orosz tanácsadó kizárta annak a lehetőségét, hogy a kiszivárogtatás a hívás résztvevőitől származzon.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes úgy nyilatkozott,

egyes sajtóorgánumokat európai országok az Oroszország elleni hibrid háború részeként használják,

és céljuk, hogy aláássák a Washingtonnal való kapcsolatokat.

