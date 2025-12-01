Igazi dráma zajlott az ukrán elnöki kabinetben: Zelenszkij embere teljesen kiborult - Fenyegette, gyalázta az elnököt

Félórás, érzelmes beszédet tartott zárt ajtók mögött Andrij Jermak volt ukrán kabinetfőnök, melyben markánsan és vehemensen kritizálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amiért lemondásra kényszeríti – írták meg ukrán lapok.

A lapértesülések szerint Jermak szabályosan "kiborult," amikor megkapta a levelet, melyben Volodimir Zelenszkij diszkréten lemondásra szólította fel. Jermak nagyon érzelmesen reagált, ukrán lapok mint „leolvadás” írnak a férfi kommunikációs stílusáról, aki fél órán át beszélt arról, hogy csalódott az elnökben, amiért nem védte meg és hogy nem gondolta volna, hogy lemondásra kényszeríti.

Állítólag fenyegetőzött, ordibált és megtorlást is emlegetett.

Azt nem tudni, pontosan mit mondott Zelenszkijre és azt sem, hogy ki volt jelen Jermakkal, amikor az ominózus eset történt.

Annyi olvasható még az ukrán médiában Jermak lemondása kapcsán, hogy Zelenszkij párttársai egy titkos chatszobát hoztak létre, melyben arról beszélgettek, hogyan fogják kikényszeríteni Jermak lemondását, eltávolítását az elnöki kabinet éléről. Arra is kitérnek a cikkek, hogy a féri leváltását Ruszlan Sztefancsuk parlamenti házelnök, Denisz Smihal védelmi miniszter, volt miniszterelnök és Oleh Tatarov, Jermak volt helyettese is támogatta.

Andrij Jermak nyilvánosan azt kommunikálta, hogy nem akar bajt okozni Zelenszkijnek, ugyanakkor „csalódott,” amiért barátai nem védték meg, holott tudták, hogy ártatlan. A kabinetfőnök az Enerhoatom körüli korrupciós ügybe bukott bele, miután a NABU, SAPO házkutatást tartott nála.

Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images