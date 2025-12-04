  • Megjelenítés
Amerika akcióba lendült: négy szálon folyik a békekötés - Azt mondják, ez mindenképpen fájdalmas lesz Ukrajnának
Globál

Amerika akcióba lendült: négy szálon folyik a békekötés - Azt mondják, ez mindenképpen fájdalmas lesz Ukrajnának

Portfolio
Négy különálló kérdéskörről folynak az egyeztetések az ukrajnai háború lezárása kapcsán: az amerikaiak az európaiakkal, oroszokkal és Ukrajnával is tárgyalnak külön-külön eltérő témák kapcsán – tudta meg a New York Times.

A lap forrásai szerint az amerikaiak több szálon tárgyalnak az alábbi négy kérdéskörről:

  1. Ukrajna haderejének méretének limitálása, az ukrán haderő fegyverzetének korlátozása,
  2. terület – Ukrajna mely területeket tarthat meg, melyeket vihet Oroszország, milyen jogi formában,
  3. gazdasági együttműködés (külön-külön Ukrajnával, Oroszországgal),
  4. Európa biztonsága.

A New York Times úgy tudja, ezekről a kérdésekről külön-külön más formában, egymással párhuzamosan tárgyalnak az amerikaiak Európával, Ukrajnával, Oroszországgal.

A lap azt is megtudta:

az európaiak továbbra is erősen szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy Trump emberei békét fognak tudni teremteni Ukrajna és Oroszország közt.

Bármilyen megállapodás is lesz a háború lezárásáról, fájdalmas lesz és unfair. Nekem úgy fest, hogy igencsak messze vagyunk azoktól a feltételektől, melyet Oroszország minimum elfogadhatónak tűnik, és Ukrajna számára elég ahhoz, hogy az Egyesült Államok meg tudja győzni Kijevet, hogy fogadja el”

 - mondta egy amerikai elemző a lapnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

