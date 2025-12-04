Amerika akcióba lendült: négy szálon folyik a békekötés - Azt mondják, ez mindenképpen fájdalmas lesz Ukrajnának

A lap forrásai szerint az amerikaiak több szálon tárgyalnak az alábbi négy kérdéskörről:
- Ukrajna haderejének méretének limitálása, az ukrán haderő fegyverzetének korlátozása,
- terület – Ukrajna mely területeket tarthat meg, melyeket vihet Oroszország, milyen jogi formában,
- gazdasági együttműködés (külön-külön Ukrajnával, Oroszországgal),
- Európa biztonsága.
A New York Times úgy tudja, ezekről a kérdésekről külön-külön más formában, egymással párhuzamosan tárgyalnak az amerikaiak Európával, Ukrajnával, Oroszországgal.
A lap azt is megtudta:
az európaiak továbbra is erősen szkeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy Trump emberei békét fognak tudni teremteni Ukrajna és Oroszország közt.
Bármilyen megállapodás is lesz a háború lezárásáról, fájdalmas lesz és unfair. Nekem úgy fest, hogy igencsak messze vagyunk azoktól a feltételektől, melyet Oroszország minimum elfogadhatónak tűnik, és Ukrajna számára elég ahhoz, hogy az Egyesült Államok meg tudja győzni Kijevet, hogy fogadja el”
- mondta egy amerikai elemző a lapnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
